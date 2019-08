Le Mondial de montgolfières, l’événement qui rapproche du ciel

« Conserver une aptitude à s’émerveiller »

Lundi 29 juillet, ce sont plus de 400 montgolfières qui se sont envolées en Lorraine, prenant le départ de la Grande Ligne au cours du Grand Est Mondial Air Ballons (Gemab), le plus grand rassemblement de montgolfières au monde. Et même si le record obtenu en 2017 de 456 aérostats au départ n’a pas été battu, l’envol n’en était pas moins spectaculaire. Cette rencontre, qui a lieu tous les deux ans, se tient du 26 juillet au 4 août. Les appareils étaient dirigés par des aérostiers de 38 nationalités différentes. Parmi eux, le père Éric Lorinet , un prêtre de 51 ans féru de ballons qui, après avoir célébré la messe à Chambley-Bussières, le lieu de la manifestation, a troqué son aube contre sa tenue de pilote de montgolfière.

Breveté depuis 29 ans, le père Lorinet, de Montélimar (diocèse de Valence), a reçu le sacrement de l’ordre en 2000. « Quand on est dans un ballon, c’est magique, même après 600 vols », confiait-il durant l’événement. Pour lui, être un bon pilote, c’est savoir être « calme, patient, méthodique, plus contemplatif qu’hyperactif, et conserver une aptitude à s’émerveiller ». Rien d’incompatible avec sa fonction de prêtre, bien au contraire. Verra-t-il Dieu dans l’atmosphère, à défaut de pouvoir le contempler dans l’espace ? Vu sa capacité à s’émerveiller, on peut au moins parier que ses prières monteront au Ciel en direct avec lui.