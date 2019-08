Longues-sur-Mer : l’abbaye phare du Loto du Patrimoine a démarré ses travaux

© Jérôme d'Anglejan - Longues-sur-Mer Abbaye de Longues-sur-Mer.

En attendant les bénéfices du Loto, les travaux ont déjà commencé, notamment des sondages dans l’extrados (le dessus de la voûte) et les voûtes afin d’en savoir un peu plus sur le type de couverture utilisé à l’origine et comment celle-ci été fixée. « Les niveaux de remblais ont livré beaucoup de mobiliers archéologiques apportant des réponses à la plupart des problématiques posées », précise Jérôme d’Anglejan. « Ces travaux — non prévus à l’origine dans le projet — ont été décidés de concert avec le ministère de la culture (DRAC) », a-t-il ajouté.

© Jérôme d'Anglejan - abbaye de Longues-sur-Mer

Parmi les heureuses découvertes, une bouteille en verre probablement du XVIIe-XVIIIe siècle. « L’été s’annonce passionnant avec de multiples découvertes et sans doute plus de questions que de réponses, qui nous renvoient à notre petitesse face à ce monument exceptionnel ! », confie avec enthousiasme le propriétaire. Pour continuer à sensibiliser le grand public à cette restauration, l’abbaye organise les 18 et 19 août une série de conférences littéraires puis un autre rendez-vous important se profilera lors des Journées du Patrimoine, le 21 et 22 septembre prochain.