Naufrage de migrants : le Pape exhorte la communauté internationale à réagir

« J’ai appris avec douleur la nouvelle du dramatique naufrage » survenu ces derniers jours dans les eaux de la Méditerranée, a déploré solennellement le pape François lors de l’Angélus du 28 juillet 2019. « Je renouvelle un appel du cœur afin que la communauté internationale agisse avec réactivité et décision », a-t-il déclaré avec gravité. Et ce, « pour éviter que ne se répète des tragédies similaires » et soit « garanties la sécurité et la dignité de tous ».

Après ces paroles, le souverain pontife a invité tous les fidèles présents sur la place Saint-Pierre sous la pluie à prier avec lui pour les victimes et leur famille. « Et aussi dans son cœur, demander au Père : Pourquoi ? », a déclaré spontanément le chef de l’Église catholique avant d’entrer dans un moment de silence. D’après les Nations unies, 115 migrants sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation ce 25 juillet dernier au large de la Libye. Un seul corps a pour l’heure été repêché tandis qu’une centaine de personnes ont été secourues par les garde-côtes.

« La nouveauté de la prière chrétienne »

Aux disciples, a expliqué le pape François avant la prière de l’Angélus, Jésus ne donne pas une définition abstraite de la prière, ni n’enseigne une technique pour obtenir quelque chose. Il invite plutôt à se mettre « directement en communication » avec le Père, suscitant en eux une relation personnelle avec lui. « C’est là que réside la nouveauté de la prière chrétienne ! », s’est réjoui le souverain pontife : c’est un dialogue basé sur la confiance « entre des personnes qui s’aiment », et « soutenu par l’écoute et ouvert à l’engagement solidaire ».

C’est pourquoi il a donné le « Notre Père », véritable synthèse de toute prière. Elle est l’un des dons « les plus précieux » laissés par le Christ dans sa mission terrestre. Car ce que nous y demandons « est déjà accompli et nous est donné dans le Fils unique ». C’est pourquoi lorsqu’elle est récitée, les fidèles ouvrent les mains pour recevoir.

