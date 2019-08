Elle est ses yeux, il est ses jambes : un binôme de choc

Lire aussi : Il a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle sur une jambe

Trevor Hahn a perdu la vue il y a cinq ans à la suite d’un glaucome. Quant à Melanie Knecht, atteinte de spina bifida , une malformation congénitale qui touche la moelle épinière, elle ne peut pas marcher. Peu importe, ces deux amateurs de grand air forment un duo de choc. Elle a les yeux, il a les jambes. Les deux compères se sont rencontrés il y a un an dans un club de sport. Ensemble, ils ont décidé de sillonner les montagnes du Colorado (Amérique du nord) en août prochain afin d’aller au-delà du handicap et de se battre pour que les chemins de randonnée soient accessibles au plus grand nombre.

Trevor portera Melanie sur son dos à l’aide d’un harnais et elle le guidera. En d’autres mots, il sera ses chaussures, elle sera sa boussole. Ils ont créé une page Facebook et un compte Instagram, Hiking with Sight pour faire connaître leur projet. Peut-être même iront-ils jusqu’au mont Elbert qui culmine à 4.400 mètres d’altitude. Leur détermination est sans faille et rien ne semble pouvoir les arrêter.