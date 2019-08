Le succès inattendu d’un livre de coaching… spirituel

Depuis une décennie, les ouvrages de développement personnel sont plébiscités par les lecteurs jusqu’à bousculer le marché de l’édition. Selon le dernier rapport du Syndicat National de l’Édition , le segment des livres pratiques représente désormais 13,4% en parts de marché, dynamisé par une « abondante production de livres de développement personnel, de méditation et de psychologie grand public ». Comment devenir optimiste ? un leader ? soi-même ?, vivre le moment présent, pratiquer la pensée positive… autant de thèmes récurrents qui font florès aujourd’hui, prétendant apporter des réponses à la quête de sens, de vérité et de connaissance de soi dont nos contemporains semblent être épris.

Si le succès de la « psycho pop » (pour psychologie populaire) ne se dément pas, qui eut cru que parmi les best-sellers de la catégorie, on retrouve en bonne place un ouvrage de coaching spirituel chrétien ? Et pourtant, c’est bien le cas d’Osez entrer dans la vie éternelle, de Pierre-Marie Varennes, un superbe guide de méditation et de contemplation, qui invite à faire une « retraite », chez soi, ou en vacances, pour s’initier aux joies et aux mystères de la vie éternelle, une vie, la Vie qui pour chacun de nous a déjà commencé ici-bas.

Comment expliquer un tel succès ?

L’ouvrage a manifestement fait mouche : il a dû être réimprimé en urgence devant l’afflux de commandes. Un phénomène devenu rare dans le secteur de l’édition religieuse. Comment expliquer un tel succès ? Peut-être parce qu’il s’agit d’un ouvrage qui donne à contempler des merveilles : la Parole de Dieu, la musique, l’art, avant d’inviter à entrer en soi-même pour y découvrir le vrai secret de sa vie. Peut-être aussi parce que le fruit récolté ne s’arrête pas au bout du chemin de la « retraite », non, bien au contraire ! Ce livre communique une telle révélation, au goût de l’éternité, qu’il opère une profonde et durable conversion de l’esprit et du cœur. Et, ce, l’expérience le montre, y compris chez les non-chrétiens.

Finalement, peut-être que le bonheur tant recherché par les lecteurs de psycho pop ne dépend pas uniquement de soi mais d’un Autre qui nous dépasse, un Autre que ce livre, laisse entrer dans notre vie pour lui donner sa vraie dimension, celle de l’éternité bienheureuse. Certainement un livre à glisser dans sa valise à l’heure des vacances, puis à partager comme un exceptionnel outil d’évangélisation.

Pour acheter cet ouvrage, rdv sur la boutique de Magnificat

© Magnificat

Osez entrer dans la vie éternelle !, par Pierre Marie Varennes, Magnificat, mai 2019.

En partenariat avec