Joseph Tidd a deux ans et il lui manque son avant-bras gauche. En juin dernier, à l’occasion d’un match, il a rencontré Carson Pickett, une footballeuse du Pride d’Orlando, à laquelle il manque également l’avant-bras gauche. Le coup de foudre a été instantané entre l’adorable bambin et la sportive de 25 ans, et un lien s’est créé instantanément entre eux, ainsi que l’illustrent leurs visages hilares lors du « check » qu’ils ont spontanément échangé. La photo de leur « coude à coude » a fait le tour du monde.