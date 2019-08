L’abbaye de Sénanque sur le point d’être sauvée ?

Lire aussi : Loto du Patrimoine : trois édifices religieux parmi les 18 monuments prioritaires

Sélectionnée pour être bénéficiaire du Loto du patrimoine 2019 , l’abbaye cistercienne millénaire de Sénanque a mobilisé des donateurs du monde entier . Touchés par la beauté de ce chef-d’œuvre de l’art roman qui menaçait de s’effondrer, beaucoup ont répondu à l’appel au secours lancé par les moines en octobre 2018 et relayé par de nombreuses personnalités du show-biz comme Eli Sémoun Stéphane Bern ou encore Mireille Mathieu et Michel Drucker.

Et cet appel a vraisemblablement porté ses fruits puisque les moines viennent d’annoncer que le budget nécessaire à la restauration, 2,2 millions d’euros, devrait pouvoir être bouclé. Parmi les généreux donateurs, quelques grands groupes ont répondu à l’appel mais surtout des particuliers, attachés à leur patrimoine. Le conseil département et la région Sud ont également apporté leur contribution. Si le bilan définitif n’est pas encore connu — il sera présenté en septembre — les moines sont d’ores et déjà rassurés sur l’avenir de leur édifice et les travaux devraient commencer à l’automne 2019. Avec le coup de pouce de Loto du Patrimoine qui s’ajoutera dans les mois à venir, l’abbaye devrait être définitivement sauvée.

