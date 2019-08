Vidéo : évangéliser avec un tour de magie, cela marche à tous les coups

Vous y auriez pensé, vous, à prêcher la Parole de Dieu à travers un tour de magie ? Don José Luis González Santoscoy, « prêtridigitateur » s’il en est, l’a fait. Ce prêtre mexicain de l’archidiocèse de Guadalajara (Mexique) s’est en effet livré à un amusant tour de passe-passe devant le pape François lors d’une visite à la résidence Sainte-Marthe . Pour cela, il a utilisé deux cœurs rouges en papier. Après en avoir donné un au souverain pontife et gardé un autre pour lui-même, Don José a questionné le Pape : « Qu’est-ce qui peut briser le cœur d’une personne ? ». Ce à quoi son interlocuteur a répondu : « La haine, l’envie… Et les commérages « . À chaque réponse, le pontife et l’illusionniste déchiraient leurs cœurs en petits morceaux.

Jusque-là, rien de très impressionnant. Le sémillant Don José a alors récupéré les morceaux de papier pour en faire une petite boule, avant de poursuivre : « Et qu’est-ce qui peut guérir et renouveler un cœur brisé ? ». Le Pape a alors cité l’humilité, le service et la capacité de se laisser regarder par Jésus. « Et le Saint-Esprit », a ajouté Don José Luis. À ce moment-là, il a ouvert la main pour en laisser sortir une guirlande de cœurs reliés les uns aux autres. Un tour de magie qui n’est pas sans rappeler Don Bosco qui lui aussi pratiquait la magie.

Tel une parabole, ce joli exercice illustre de façon concrète quels sont les « outils » à utiliser pour grandir dans l’amour. De plus, il met en évidence qu’il y a mille et une manières d’évangéliser. Au cours de son pontificat, le Pape a plusieurs fois appelé les jeunes à être créatifs. Et vous, qu’allez-vous sortir de votre chapeau ?

