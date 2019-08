Si votre foi est au plus bas, cette prière vous aidera

Dieu est un Dieu d’amour. Il continue de nous aimer bien au-delà de nos péchés et de nos défauts. Il nous supplie même de revenir vers Lui et de nous laisser guérir par son amour. Le Seigneur nous soigne une première fois grâce au sacrement de la confession. Mais il désire panser nos plaies plus profondément en s’offrant à nous dans la communion. L’Eucharistie ouvre en effet une voie directe à Dieu, médecin des âmes et du corps.

Afin de se préparer à ce « rendez-vous médical » un peu particulier, il est possible de dire cette prière avant d’aller communier. Cela permet d’aborder la messe sous un autre angle et de percevoir le sacrement de l’Eucharistie comme un véritable lieu de ressourcement et de guérison intérieure.

Mon Sauveur ! Je viens à Toi car mon âme est malade et a besoin de l’abondance de tes grâces et de ta miséricorde. Je commets d’innombrables fautes, et je suis souvent tiède et inconstant dans mes obligations envers Toi. Mais Toi seul, mon doux Médecin, es le remède à mes misères et à mes faiblesses. Toi qui es le Dieu de miséricorde et le Pain qui renforce mon âme. Amen.

