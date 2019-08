Connaissez-vous (vraiment) saint Jacques ?

Connu du grand public grâce au pèlerinage à Compostelle qui porte son nom, saint Jacques est celui qui a porté l’Évangile en Espagne.

Fils de Zébédée et frère de Jean l’évangéliste, Jacques est pêcheur sur le lac de Tibériade quand Jésus l’appelle. Avec Pierre et Jean, il a fait partie des plus proches apôtres de Jésus. Décapité sur ordre d’Hérode Agrippa, Jacques a été le premier martyr des douze apôtres.