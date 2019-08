5.000 scouts d’Europe ont rendez-vous avec le Pape

Lire aussi : Et si un chef scout comptait ses heures…

La deuxième rencontre du mouvement avec le Pape

L’Euromoot, c’est une gigantesque route organisée par les Guides et Scouts d’Europe du 27 juillet au 4 août 2019, à destination de la branche aînée du mouvement. D’origine écossaise, « moot » signifie « réunion des clans ». Chez les scouts, ce terme désigne le rassemblement des aînés. Durant une semaine, des routiers, guides-aînées, chefs et cheftaines issus d’une vingtaine de pays d’Europe (France, Portugal, Lituanie, Italie, République tchèque, Pologne…) — et même d’au-delà de l’Atlantique (États-Unis, Canada, Argentine…) — marcheront en direction de Rome depuis diverses régions italiennes. Ce qui leur permettra de découvrir plusieurs figures de « grands saints » importants en Europe tels que que sainte Catherine de Sienne, saint benoît de Nursie, saint François d’Assise… « C’est aussi pour faire sentir et vivre l’Europe aux guides-aînées et routiers et leur permettre de s’impliquer dans une Europe capable de “réchauffer” les cœurs », indique quant à lui Bertrand Humeau, l’un des représentants français en charge de l’organisation de l’événement, sur le site de l’AGSE

Samedi 3 août, à l’issue du temps de marche, les 5.000 scouts rencontreront le pape François à 11h lors d’une audience privée qui se tiendra dans la salle Paul VI du Vatican. Le pontife argentin livrera une méditation sur le thème de l’Euromoot, « Parate viam Domini », qui signifie « Préparez le chemin du Seigneur ». « L’idée est qu’il fasse le lien entre être scout, être un éclaireur, et préparer les chemins du Seigneur dans la vie de tous les jours », explique à Aleteia Franziska Harter, coordinatrice de l’UIGSE (Union Internationale des Guides et Scouts d’Europe). Ce temps sera suivi d’une messe dans la basilique Saint-Pierre présidée par le cardinal Angelo Bagnasto. Président du CCEE (Conseil des conférences épiscopales d’Europe), il connaît bien la réalité européenne et a lui-même été aumônier scout en Italie. « Nous avons beaucoup de chance. C’est la deuxième fois que le mouvement rencontre le Pape », s’enthousiasme Franziska Harter. La première fois, c’était en 1994. Le pape Jean Paul II avait reçu à Rome 7.500 scouts d’Europe. Vivement cet été. D’ailleurs, si on tend l’oreille, on entend déjà résonner les « Ultreïa » et « Étoile au grand large » sur les routes de campagne italienne…

