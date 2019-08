La Litanie du Sacré-Cœur, une belle méditation sur la profondeur de l’amour de Dieu

La dévotion au Sacré-Cœur a été popularisée au XVIIsiècle, lorsque le Christ s’est manifesté à Marguerite-Marie Alacoque avec ces paroles : « Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes, qu’il n’a rien épargné, jusqu’à s’épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour ; et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu’ils ont pour moi, dans ce Sacrement d’amour. »

Depuis, de nombreuses prières ainsi que des litanies lui ont été consacrées. Depuis 1899, il existe une litanie « officielle » comportant 33 invocations, une pour chaque année de la vie terrestre de Jésus. Cette litanie peut être dite comme une prière ou comme une méditation.

Seigneur, ayez pitié de nous,

Jésus Christ, ayez pitié de nous,

Seigneur, ayez pitié de nous,

Jésus Christ, écoutez-nous,

Jésus Christ, exaucez-nous,

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous

Dieu le Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous

Esprit saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous

Trinité sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, Fils du Père éternel, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, souveraine majesté, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, temple saint du Seigneur, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, fournaise ardente de Charité, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l’amour, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, plein d’amour et de bonté, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, très digne de toutes louanges, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, Roi et centre de tous les cœurs, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, dans lequel sont tous les trésors de la sagesse et de la science, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, dans lequel réside toute la plénitude de la divinité, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, objet de complaisance du Père céleste, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, libéral pour tous ceux qui vous invoquent, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, rassasié d’opprobres, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, obéissant jusqu’à la mort, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, percé de la lance, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, source de toute consolation, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, victime des pécheurs, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent dans votre amour, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, délices de tous les saints, ayez pitié de nous

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur

Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre.

Prions.

Dieu, tout-puissant et éternel, regardez le Cœur de votre Fils bien-aimé : soyez attentif aux louanges et aux satisfactions qu’il vous rend au nom des pécheurs. Apaisé par ces divins hommages, pardonnez à ceux qui implorent votre miséricorde au nom de ce même Jésus Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous, en l’unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles.

Amen.