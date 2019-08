Au Japon, deux personnes handicapées élues au Sénat pour la première fois

Une première au Japon

Parmi les nouveaux élus du Sénat japonais ce dimanche 21 juillet 2019, se trouvent un homme et une femme lourdement handicapés. Le premier, Yasuhiko Funago, 61 ans, souffre de la maladie de Charcot depuis ses 42 ans. Depuis 2002, il est placé sous respirateur artificiel et s’exprime grâce à des mouvements de la mâchoire, reliée à un ordinateur. Quant à Eiko Kimura, elle se déplace en fauteuil roulant depuis son plus jeune âge, après avoir souffert d’une blessure à la colonne vertébrale alors qu’elle n’avait que 8 mois. Tous deux militent pour l’intégration des personnes handicapées dans la société.

C’est la première fois qu’au Japon, des personnes handicapées sont élues en politique. Cette nouvelle pose notamment la question de l’accessibilité de l’espace public aux personnes à mobilité réduite. Au Sénat, des aménagements seront donc faits les prochaines semaines pour permettre aux deux nouveaux élus de travailler dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, des travaux doivent être réalisés afin de permettre aux fauteuils roulants de Yasuhiko Funago et d’Eiko Kimura de passer dans les bâtiments. De la même manière, jusqu’à présent, le règlement du Sénat ne prévoyait pas qu’un élu puisse être accompagné d’une tierce personne pour l’assister en permanence.

Si le Japon n’est pas particulièrement en retard concernant le développement d’infrastructures adaptées aux personnes porteuses d’un handicap physique, d’autres problèmes subsistent comme la difficulté à s’intégrer dans le monde du travail, par exemple. C’est pour cette raison que pendant les six ans de leur mandat, les nouveaux élus du « Reiwa Shinsengumi », parti d’opposition au gouvernement libéral-démocrate, continueront de lutter pour les droits des personnes handicapées.