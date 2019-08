Le bel hommage de Saint-Cyr aux Compagnons de la Libération

Revivez toute la cérémonie de transmission du glaive entre le GA Bosser et le GCA Burkhard lors du Triomphe 2019 pic.twitter.com/aGzgcrx9KB — Armée de Terre (@armeedeterre) 21 juillet 2019

120 saint-cyriens Compagnons de la Libération

C’est une tradition dans laquelle se mêle la fierté, l’engagement et l’exigence. Une exigence à la mesure du nom qu’ils ont reçu. Ce samedi 20 juillet, la nouvelle promotion de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr a été baptisée « Compagnons de la Libération ». Un choix qui prend tout son sens alors que la France a célébré cette année le 75anniversaire du débarquement. « Le nom de baptême vous inspirera, j’en suis sûr, courage et audace », a affirmé le général Bosser lors de cette cérémonie.

Qui sont les Compagnons de la Libération ? Il a été remis à 1.038 hommes et femmes — dont 120 saint-cyriens —, à 18 unités militaires et à cinq communes françaises (Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et l’île de Sein). Parmi les 1.038 membres de l’ordre de la Libération, 65 ont été tués avant le 8 mai 1945, alors qu’ils étaient déjà Compagnons, et 271 ont reçu cette distinction à titre posthume. Si bien qu’à peine plus de 700 seulement ont survécu à la guerre.

Lire aussi : Qui sont les derniers Compagnons de la Libération encore vivants ?

Deuxième ordre national français après la Légion d’honneur, l’ordre de la Libération a été institué pendant la Seconde Guerre mondiale par le général de Gaulle. Destiné « à récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l’œuvre de libération de la France et de son Empire », il ne comporte qu’un seul grade, compagnon de la Libération. Parmi eux se trouvent neuf aumôniers catholiques « en titre » qu’Aleteia vous propose de découvrir.

Qui sont les neuf aumôniers Compagnons de la Libération :