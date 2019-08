George Clooney sollicité pour prendre la défense des chrétiens du Pakistan

Hollywood à la rescousse. Dans une lettre ouverte publiée le 11 juillet, l’antenne italienne de l’Aide à l’Église en Détresse interpelle deux célébrités mondiales, l’acteur Georges Clooney et le chanteur Elton John, pour qu’ils s’associent à la mobilisation en faveur de six chrétiens persécutés et condamnés à mort au Pakistan pour blasphème envers l’islam. Le choix de ces deux stars ne doit rien au hasard. Récemment, les deux hommes avaient pris part au mouvement mondial de protestation contre l’entrée en vigueur d’une stricte application de la charia à Bruneï. Celle-ci prévoyait la peine de mort aux personnes coupables d’adultère ou de relations homosexuelles. L’investissement des deux stars avait porté ses fruits, puisque le sultan avait décrété un moratoire pour ces deux cas précis.

Aujourd’hui, la fondation pontificale réclame des deux stars une mobilisation identique afin de défendre la liberté religieuse au Pakistan, alors que six chrétiens y ont encore récemment été condamnés à mort pour blasphème : Sawan Masih, Shafqat Emmanuel, Shagufta Kasur, Qasir Ayub, Amoon Ayub et Nadeem James. « Faites entendre votre voix en faveur de ces six chrétiens avec le même engagement que celui présenté dans le cas de Brunei ! », lit-on dans la lettre de la fondation. Si quelques médias internationaux se sont fait l’écho de l’appel de l’AED, ni George Clooney ni John Elton n’ont encore réagi pour le moment, a confié ce lundi à Aleteia la fondation.

Selon L’AED, 224 chrétiens ont été victimes de la loi contre le « blasphème » depuis son adoption en 1986. Aujourd’hui, ils seraient 25 à séjourner encore en prison. Si plusieurs ont été condamnés à mort, aucun n’a été exécuté pour le moment. Ce n’est pas la première fois que l’AED tente de mobiliser des célébrités pour soutenir sa mission d’aider les chrétiens persécutés dans le monde. L’année dernière, c’est à l’actrice américaine Sharon Stone engagée dans le mouvement #MeToo, que l’AED avait demandé de ne pas oublier les femmes victimes de violences subies au nom de leur foi.

