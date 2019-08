La dignité des faibles, un objectif plus grand que la Lune

Il est 3h56 en France lorsque Neil Armstrong marche sur la Lune avec Buzz Aldrin. Ils ont alors parcouru une partie du satellite naturelle de la Terre pendant plus de deux heures, prélevant des échantillons de roches et prenant des photos.

Le 21 juillet 1969, l’homme posait le pied sur la Lune, « réalisant ainsi un rêve extraordinaire », a souligné le pontife depuis le Palais apostolique au Vatican ce 21 juillet 2019.

« Puisse le souvenir de ce grand pas pour l’humanité allumer le désir de progresser vers des objectifs encore plus grands », a espéré le successeur de Pierre. « Plus de dignités pour les faibles, plus de justice entre les peuples, plus d’avenir pour notre foyer commun », a-t-il demandé devant la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre sous un soleil de plomb.

Contemplation et action

La sagesse du cœur, a-t-il déclaré auparavant dans sa catéchèse, réside dans la possibilité de combiner deux éléments : contemplation et action. Il faut selon lui associer ces deux attitudes « si nous voulons profiter de la vie avec joie ». Il s’agit d’une part, de se « mettre aux pieds » de Jésus et l’écouter pendant qu’il nous révèle le secret de toutes choses. Le Seigneur « nous surprend toujours : lorsque nous commençons à l’écouter vraiment, les nuages disparaissent ».

D’autre part, « soyez attentifs et prêt dans l’hospitalité », a prévenu le Pape, quand il se présente avec le visage d’un ami qui a besoin d’un moment de rafraîchissement et de fraternité. Invitant à s’inspirer de Marthe et Marie, le pontife argentin a appelé à veiller dans les familles et les communauté, pour vivre le sens de l’acceptation, de la fraternité. Et ce, afin que tous puissent « se sentir chez eux », en particulier les petits et les pauvres