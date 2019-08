Connaissez-vous les auxiliateurs, cette ligue de « super-saints » ?

« Si vous nous servez, nous vous servirons ! »

On pourrait les surnommer le Club des Quatorze. Leur particularité ? Former un groupe particulier de saintes et saints thaumaturges, c’est-à-dire guérisseurs, dont chaque membre est considéré comme particulièrement secourable. C’est au XVᵉ siècle, en Allemagne, à la suite d’apparitions à Langheim (Bavière) qu’est née cette dévotion particulière.

Le 24 septembre 1445, un jeune berger du nom d’Hermann Leicht vit un enfant pleurer dans un champ dépendant du monastère cistercien de Langheim. Mais alors qu’il se penchait pour le toucher, l’enfant disparut. Peu de temps après, l’enfant réapparut avec deux bougies allumées à ses côtés. En juin 1446, le berger vit l’enfant une troisième fois, cette fois portant une croix rouge sur sa poitrine et accompagné de treize enfants. L’enfant dit alors au berger : « Nous sommes les quatorze intercesseurs et désirons que l’on construise ici une église en notre honneur. Si vous nous servez, nous vous servirons ! ». Des guérisons dites miraculeuses eurent lieu à cet endroit, attribuées à ces quatorze saints.

Aujourd’hui encore la basilique de Vierzehnheiligen, consacrée aux quatorze saints auxiliateurs (également appelés intercesseurs), accueille de nombreux pèlerinages. Plus d’un demi-millions de visiteurs s’y rendent chaque année. Ces saints sont dits intercesseurs. Ils portent la prière des croyants auprès de Dieu en leur donnant non seulement plus de force, « mais aussi en unissant les uns aux autres, présents sur terre et vivants au Ciel, dans une unique supplication vers le Seigneur ».

Découvrez ci-dessous les 14 saints auxiliateurs :