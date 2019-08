Un souci, une difficulté ? Essayez cette neuvaine à sainte Marthe

Lire aussi : Marthe, la force de la vie active

« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses » ( Lc 10, 41 ), dit Jésus à Marthe qui s’active aux fourneaux alors que sa sœur Marie est assise à écouter le Christ. Jésus l’invite par-là à cesser toute agitation. Il lui recommande la paix du cœur, la confiance et l’abandon. Marthe est à bonne école et met les conseils de Jésus à profit : à la mort de Lazare, alors que Marie pleure son frère depuis quatre jours, Marthe, elle, demeure confiante et dit à Jésus lorsqu’il arrive à Béthanie : « Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera » ( Jn 11, 22 ). La tradition raconte que Jésus lui-même est venu accueillir sainte Marthe à la porte du Paradis.

Par sa confiance inébranlable dans le Christ, sainte Marthe se révèle être d’un puissant secours pour quiconque sollicite une grâce auprès de Dieu. Traditionnellement, son intercession est particulièrement désignée pour les célibataires à la recherche de l’âme sœur et pour les maîtresses de maison surchargées de travaux domestiques. Elle est la sainte patronne de tous ceux qui travaillent dans l’hôtellerie et la restauration. Plus prosaïquement, on la prie aussi pour soulager des maux de reins ou de dos.

Neuvaine à sainte Marthe (à réciter neuf jours de suite)

O admirable sainte Marthe, j’ai recours à vous et je compte entièrement sur votre aide dans mes besoins, et surtout sur votre assistance dans mes épreuves. Comme remerciement, je vous promets de propager partout cette prière. Consolez-moi dans mes soucis et difficultés, je vous en supplie humblement. Par l’immense joie qui a rempli votre âme, lorsque vous receviez le Sauveur du Monde dans votre demeure de Béthanie, je vous prie d’intercéder pour moi et ma famille, afin que nous gardions Dieu dans notre cœur, et qu’ainsi nous méritions d’obtenir le remède à nos nécessités spécialement dans la situation actuelle qui m’accable. Je vous en supplie, Auxiliatrice dans tous les besoins, aidez-moi à surmonter les difficultés, vous qui avez si victorieusement combattu le démon. Un Notre Père — Un Je vous salue Marie — Un Gloire au Père Sainte Marthe, priez pour nous (3 fois). Amen.