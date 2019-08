Les plans oubliés de la chapelle sur la Lune

Lire aussi : On a communié sur la Lune

L’idée peut sembler, rétrospectivement, originale mais au moment où le monde entier songeait aux voyages dans l’espace et à de futures colonies lunaires, des croyants se sont fait un devoir d’imaginer des sanctuaires sur la Lune. Ainsi, en 1967, aux États-Unis, la revuepubliait un numéro spécial intituléLe dossier comprenait entre autres des dessins d’architecture, des essais conceptuels et des réflexions théologiques sur le sujet. La même année, Isaac Asimov avait lui aussi imaginé une chapelle dans sonun projet de colonie lunaire tout droit sorti de son imagination publié dans leMême les athées revendiqués pensent à l’Essentiel.

À la même période, Terence J. Mangan, un prêtre oratorien, avait également eu l’idée de créer une église pour les colons lunaires. Celle-ci, faite d’une structure en béton, était surmontée d’un toit recouvert d’un plastique opaque et soutenu par des câbles légers. Tout en haut, un oculus fournissait une lumière naturelle et permettait l’observation des corps célestes. Cette église avait la caractéristique d’être en sous-sol pour l’essentiel. Une manière de se protéger naturellement grâce à la roche lunaire. La partie émergée de l’église, exposée à l’espace et son apesanteur, bénéficiait de garanties supplémentaires afin de protéger les colons du vide extérieur.

© Mark Mills Papers | Special Collections and Archives, California Polytechnic University Église sur la lune

Mangan avait également prévu l’organisation interne de l’église avec de la place pour six oratoriens entièrement dévoués aux habitants de la Lune. La présence de membres du clergé dans une communauté spatiale était considérée comme extrêmement importante par les planificateurs des années 1960. Dans la revue Liturgical Arts, le révérend Clifford Stevens, aumônier de l’armée de l’air américaine, avait d’ailleurs écrit : « Les prêtres se tenaient aux côtés de Christophe Colomb et de Magellan au cours de leurs voyages dans l’inconnu […] L’homme se trouvant au seuil d’une découverte époustouflante, il n’est pas inconcevable que le théologien mette une combinaison spatiale… ».

Le père Stevens avait également déclaré que la présence d’un prêtre permettait de garder à l’esprit que l’objectif de la colonie était le cheminement spirituel des Hommes et pas seulement une course folle pour la conquête des étoiles. « Quel que soit le succès, le prêtre en fera partie. Il habitera sa chapelle aux abords de l’espace et contribuera à ouvrir les portes à une toute nouvelle dimension de l’existence humaine », écrivait-il.