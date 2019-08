Mariés depuis 71 ans, ils meurent le même jour à 12h d’intervalle

After 71 years of marriage, this husband and wife died on the same day https://t.co/l6Rh5kJuTG pic.twitter.com/fY6Un783y7 — CNN (@CNN) July 16, 2019

Si aujourd’hui l’histoire de ce couple est reprise dans les médias, c’est parce qu’elle est aussi bouleversante que peu commune. C’est le site CNN qui relate cette belle histoire. En effet, 72 ans après leur rencontre et une vie de couple bien remplie, ces deux époux inséparables vivant à Augusta, en Géorgie, sont morts vendredi dernier à seulement 12 heures d’écart. Herbert s’est éteint dans la nuit, vers 2h20. Marilyn est morte à son tour 12 heures plus tard. Elle avait 88 ans.

Cette histoire d’amour qui a duré presque trois quart de siècle a commencé dans un café en 1947. Ils avaient alors 22 et 16 ans. L’Américaine travaillait dans un petit café à Waynesboro, en Virginie, quand elle a croisé la route de celui avec lequel elle a passé sa vie. « Je la voyais entrer, sortir et entrer, et j’avais les yeux rivés sur elle… Le temps a passé, j’ai finalement eu le courage de lui demander si elle sortirait avec moi un jour ou l’autre », avait confié son mari dans une interview accordée au site wrdw.com en 2018, à l’occasion de leur 70ème anniversaire de mariage.

Ce jour là, Marilyn accepte l’invitation, et les deux amoureux vont aller au cinéma pour leur premier rendez-vous. Mariés en 1948, le couple émigre en Allemagne où Herbert, soldat, est stationné. Ils y resteront six années. Herbert servira ensuite en Corée et au Vietnam, avant de prendre sa retraite après 22 années d’engagement dans l’armée américaine, rappelle ainsi CNN.

Leur secret de longévité ? « Montrez votre amour » !

Herbert et Marilyn ont eu six enfants, 16 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants et trois arrière-arrière-petits-enfants. Interrogés en juin 2018 sur le « secret » de leur longévité conjugale, Herbert avait eu cette réponse : « montrez votre amour ! ». « Et soyez-là l’un pour l’autre », avait ajouté son épouse. « Ils sont ensemble au paradis. Quelle histoire d’amour incroyable », a commenté l’un des membres de la famille le jour de l’enterrement, célébré en commun pour les deux époux.

