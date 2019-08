Oser être soi : pour apprendre qui tu es

La session « Oser Être Soi », conçue par le père Denis Sonet, s’adresse aux jeunes dont la perspective de la vie adulte est une étape complexe, avec ses choix, ses responsabilités, ses orientations… Elle demande à être accompagnée. Bien souvent, les jeunes hésitent à s’y engager par manque de confiance en eux. Cette session a pour objectif de les aider à mieux se connaître, à découvrir leurs qualités, afin d’avoir plus d’assurance pour s’affirmer et se construire. Chaque année, c’est entre 70 et 80 jeunes qui vivent cette expérience exceptionnelle !

Le plus : Un accompagnement par des équipes formées à l’éducation affective et sexuelle.

Pratique : Avec le CLER Amour & Famille. Pour les 17-22 ans. Du 15 au 20 juillet à Troyes.

Jean-Matthieu GAUTIER I CIRIC 22 juillet 2016 : Des jeunes assistent à un concert de louange place Glowny, Cracovie, Pologne.

Rocabeach : pour les sportifs

Rocabeach, c’est une semaine de pèlerinage pour approfondir sa relation au Christ, remettre sa vie à la Vierge de Rocamadour, se former dans la foi et sur les grands défis de notre monde ! Deux routes sont proposées pour atteindre Rocamadour : Cantic’Road, chant choral pour animer le sanctuaire et Happy’Road, la route du partage et du service, dans la joie. 15 km de marche par jour dans les paysages exceptionnels de Corrèze, de Dordogne et du Lot. Puis quatre jours sur les hauteurs de Rocamadour avec temps de louange, évangélisation et une journée canoë !

Le plus ? Une marche quotidienne de 15 kilomètres. Avis aux sportifs !

Pratique : Avec la communauté du Verbe de Vie. Pour les 18-30 ans. Du 10 au 18 août. Départ de Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Final à Rocamadour (Lot).

© Rocabeach Festival Rocabeach 2017

Festival Marial : un lieu emblématique

Entre enseignements spirituels, ateliers artistiques et de formations personnelles ou théologiques, balades-pèlerinage dans les montagnes entourant le sanctuaire, le Festival Marial, située au sanctuaire du Laus près de Gap, est un cocon de douceur, de paix et de repos. Louanges festives, chapelet, adoration et veillées sont au programme. Et parce que la beauté aide notre âme à accueillir Dieu, un grand soin est donné à la liturgie et à l’animation musicale.

Le plus ? Un lieu de réconciliation et de grâces.

Pratique : Festival Marial. Pour tous. Du 20 au 25 août au sanctuaire Notre-Dame du Laus.

© Festival marial international Festival Marial au sanctuaire du Laus.

Welcome to Paradise : l'esprit écolo

Comme chaque été, la Communauté du Chemin Neuf invite des milliers de jeunes à vivre un temps fort spirituel à l’Abbaye d’Hautecombe (en Savoie) pour un Festival International. Près de 2.000 jeunes se retrouvent chaque année. Au programme : soirées de louange, concerts, temps de prières, sport et témoignages. Parmi les invités de cette année : le cardinal Tagle et Grégory Turpin…

Le plus ? Des parcours spécifiques permettant un véritable approfondissement dans un domaine particulier. Cette année, Laudato Si’.

Pratique : Welcome to Paradise. Pour les jeunes de 18 à 30 ans. Abbaye d’Hautecombe.

© Communauté du Chemin Neuf.

Festival Saint-Jean : pour percer les voies du Seigneur

Le thème de cette année : « Qui enverrai-je ? » (Is 6, 8) Dans l’esprit des JMJ, la Famille Saint-Jean propose un Festival de jeunes… organisé par des jeunes ! Cinq jours au grand air au prieuré de Saint-Quentin sur Indrois dans un magnifique cadre naturel pour rencontrer le Christ. Un véritable parcours composé de conférences, de spectacles, d’ateliers, de témoignages, de temps de méditation personnelle au travers duquel les jeunes pourront découvrir les lieux où le Seigneur les appelle.

Le plus ? Un accueil spécifique pour les handicapés.

Pratique : Festival Saint-Jean. Du 17 au 22 Août. St Quentin-sur-Indrois (37310), Château des Roches.

© Frères de Saint Jean

Festival carmélitain : dans les pas de la petite Thérèse

Avons-nous envie d’être heureux ? À l’école du Carmel et de la petite Thérèse, le Festival carmélitain accueillera cette année encore, à Lisieux, une trentaine de jeunes sur le thème « Garder la parole de Jésus, voilà l’unique condition de notre bonheur » (lettre n°165, de Thérèse à sa sœur Céline). Trois jeunes sœurs carmélites, trois frères carmes et des laïcs de l’Ordre du Carmel séculier co-animeront ce festival à taille humaine.

Le plus ? Cette année, spectacle musical inédit d’une jeune artiste.

Pratique : Festival carmélitain. Pour les jeunes de 18 à 35 ans. Du 11 au 15 août à Lisieux (Calvados).

© Festival carmélitain Festival carmélitain

Festival Anuncio : l'électro-choc missionnaire

Tu ne sais pas encore quel sera ton poste au sein du grand bateau de l’Église, quelle sera ta manière propre et unique d’être témoin ? Tu peux déjà apprendre à utiliser ton cœur, ton cerveau et ta bouche pour annoncer l’Évangile. Le Festival est ce lieu d’expérimentation pour découvrir sa vocation apostolique qui fait du croyant un disciple bâtisseur du Royaume comme dit saint Paul : « Chacun recevra son propre salaire suivant la peine qu’il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. » (1Co 3, 8) En 10 jours, le Festival Anuncio propose de vivre une révolution humaine et spirituelle.

Le plus ? Le Festilove : une grosse soirée d’évangélisation sur la plage.

Pratique : Festival Anuncio. Du 1er au 11 août. Rdv à Montpellier (Hérault) puis missions dans différentes villes.

© Charly Marlotte / Anuncio Festival Anuncio. Été 2016.

Festival Mission on the Roc : pour les amoureux de Notre-Dame du Cap Lihou

Comme chaque année Notre-Dame du Cap Lihou est l’écrin qui accueille le Festival Mission on the Roc. Il a pour ambition de faire rayonner le plus beau joyau de cette cité : l’église Notre-Dame du Cap Lihou et de rendre toujours plus actuelle la description qu’en donnait déjà en 1445 la charte de Charles VII : « Une église très-dévote fondée en honneur et révérence de Notre Dame ». Au programme : concerts de musique sacrée, films, théâtres, conférences et temps de prière.

Le plus ? Le 9 août à 21h, rencontre avec Bernadette Moriau, la 70e miraculée officielle de Lourdes.

Pratique : Festival Mission on the Roc. Du 4 au 15 août. À Granville/Chausey (Manche).

© Capture d'écran Mission on the ROC 2018 Capture d'écran Mission on the ROC 2018.

Festival Mandeure : pour les missionnaires en herbe

Mandeure c’est un évènement unique, à la croisée de l’université d’été, du festival et du forum, qui marie des temps de formation, de concert, de détente, de convivialité et de prière ! Le tout dans un cadre splendide qu’est le théâtre gallo-romain de Mandeure. Un festival qui réunit huit diocèses de l’Est de la France ! Parmi les prestigieux invités : le père René Luc, co-fondateur de CapMissio et Mgr Ravel.

Le plus ? Un festival axé sur l’élan missionnaire avec cette question qui sera abordée : « Métro, boulot, catho : évangélise ton entreprise ! »

Pratique : Festival Mandeure. Pour les 18-30 ans. Du 23 au 25 août. Mandeure (Doubs).

© Festival Mandeure 2019 - Page facebook

Forum Life is Today : à la recherche du sens de sa vie

Le Forum Life is today est un temps fort d’une semaine entre jeunes de tous horizons, quelle que soit leur situation étudiante, professionnelle ou spirituelle. L’occasion pour chacun de passer une semaine de vacances ressourçante et riche en rencontres, partages et réflexions. Un moment idéal pour réfléchir à sa vie perso, sentimentale, pro, spi, et à l’orientation qu’on souhaite lui donner !

Petit plus ? Une semaine véritablement axée sur le développement personnel.

En pratique : Forum Life is today. Pour les 18-30 ans. Du 18 au 24 août. Lycée privée Notre-Dame à Fontenay-le-Comte.