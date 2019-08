Tour du monde des sanctuaires dédiés au Cœur Sacré de Jésus

Lire aussi : Et si la France était consacrée au Sacré Cœur de Jésus ?

« Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l’un de ses disciples, celui que Jésus aimait. » (Jn 13, 23) Serré contre le cœur meurtri et blessé de son Maître et Seigneur, Jean est le premier à se consacrer au Divin cœur de Jésus. Par la suite, en 1675, le Seigneur choisit une religieuse de la Visitation, sainte Marguerite Marie Alacoque, pour transmettre et propager la dévotion à Son Cœur sacré. Depuis, de nombreux lieux saints sont consacrés au Sacré Cœur de Jésus. Découvrez, au travers de cette vidéo, quatre sanctuaires européens où l’on prie le Sacré Cœur.