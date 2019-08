Toulouse rend hommage au père Hamel et à Arnaud Beltrame

Lire aussi : Les magnifiques intuitions évangéliques du père Hamel

« Deux hommes d’humanité »

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a inauguré ce 13 juillet l’allée colonel Arnaud Beltrame et père Jacques Hamel. Une belle manière de rendre hommage aux deux hommes dont l’histoire a profondément touché le cœur des Français. Cette allée est située entre la préfecture et la cathédrale Saint-Étienne. « Un lieu symbolique pour immortaliser ces deux héros, victimes du terrorisme islamiste : l’un mort en homme d’Église et de foi, l’autre en serviteur de l’État », a salué le maire de Toulouse.

« Je suis très émue d’être présente aujourd’hui. Puisse que les passants de ce jardin se souviennent de ces deux hommes d’humanité et marchent dans leurs pas », a confié la sœur du père Hamel, présente à l’inauguration, à La Dépêche. Le général de division Bernard Clouzot, commandant la Région de Gendarmerie d’Occitanie et du Groupement de Gendarmerie de Haute Garonne, était également présent.

Le 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel avait été assassiné pour sa foi, par deux terroristes islamistes à l’âge de 86 ans dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Depuis, son procès en béatification a été ouvert. Près de deux ans plus tard, le 24 mars 2018, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame était à son tour assassiné lors d’une attaque terroriste au Super U de Trèbes (Aude) après s’être substitué au dernier otage.

