Consacrez votre mariage au Sacré Cœur de Jésus avec cette prière

Comme avait coutume de dire le vénérable Patrick Peyton, « une famille qui prie ensemble reste ensemble ». La prière constitue l’un des fondements les plus solides sur lequel établir un mariage et une vie de famille. Pour préserver son mariage, il est notamment possible de le consacrer au Cœur de Jésus. Ainsi, en unissant les cœurs du couple puis de la famille au Sacré Cœur de Jésus, havre de paix et d’unité, ceux-ci pourront surmonter les nombreuses épreuves qu’ils seront amenés à affronter. Un couple consacré au Cœur de Jésus est plus à même de résister aux nombreux assauts du diable.

Voici une belle prière de consécration au Sacré Cœur de Jésus rédigée en 1947 par le frère jésuite américain Francis Filas à l’intention des couples et des familles. Dite avec confiance, elle peut réellement renforcer un mariage et le préserver de nombreux écueils.

Ô Cœur très sacré de Jésus, Roi et centre de tous les cœurs, viens habiter nos cœurs et sois notre Roi. Donne-nous la grâce de nous aimer vraiment et chastement, de même que Tu as aimé ton épouse sans tache, l’Église, et T’es donné pour elle.

Accorde-nous l’amour mutuel et la vertu chrétienne de tolérance, que Tu juges si honorables, ainsi que celle de la patience pour supporter les défauts de l’autre, car nous savons que personne n’en est exempt. Ne permets pas que le moindre défaut vienne entacher l’harmonie spirituelle de notre couple, le fondement de notre assistance l’un à l’autre dans les nombreuses difficultés de la vie, qui constitue la finalité pour laquelle la femme a été créée et unie à son mari de manière inséparable.

Ô Seigneur, fais qu’entre nous règne toujours une saine émulation en vue d’une vie parfaitement chrétienne, en vertu de laquelle puisse rayonner toujours plus clairement la divine image de Ton union mystique avec Ta sainte Église, dont Tu nous as marqués au jour sacré où nous sommes devenus un.

Nous t’en prions, fais que notre bel exemple de vie chrétienne puisse inspirer nos enfants à conformer eux aussi leurs vies à Ta sainte Loi ; et finalement, après cet exil, fais que nous puissions accéder au Ciel où, par Ta grâce pour laquelle nous prions sans cesse, nous méritions d’être unis à nos enfants pour l’éternité, et qu’ainsi nous Te louions et nous Te bénissions jusqu’à la fin des temps. Amen.

(S’il n’y a pas d’enfants, continuer la prière ainsi : Ô Seigneur, fais qu’entre nous règne toujours une saine émulation en vue d’une vie parfaitement chrétienne, en vertu de laquelle puisse rayonner toujours plus clairement la divine image de Ton union mystique avec Ta sainte Église, dont Tu nous as marqués au jour sacré où nous sommes devenus un. Que par cette vie, nous puissions tous deux accéder au Ciel, et mériter de Te louer et de Te bénir pour toujours. Amen.)