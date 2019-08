Êtes-vous prêt à vivre une messe Laudato si’ ?

Le 1septembre prochain, l’Église catholique célébrera la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création. Point de départ de la « saison de la Création » (qui s’achèvera le 4 octobre), cette journée est l’occasion de vivre un temps d’unité, de louange et de prière tournée vers l’œuvre de Dieu.

À cette occasion, le Dicastère pour le service du développement humain intégral a mis en place un site Internet disponible en six langues afin de mettre à disposition des ressources permettre à chacun de s’investir dans l’événement. Et comme un chef cuisinier suivant une recette dans un livre, les prêtres y trouveront quelques suggestions pour célébrer une messe Laudato Si’, c’est-à-dire tournée vers la Création : incorporation de symboles de la création dans la procession d’entrée, chants louant l’œuvre de Dieu, prière de bénédiction pour la journée de la Terre… Tour d’horizon des suggestions.

Pour démarrer l’office, il leur est ainsi proposé d’incorporer des symboles de la création dans la procession. Ils peuvent également inviter les enfants à porter un globe et des bougies, « symbolisant le fait d’être enfants de Dieu sur Terre ».

Comme rite pénitentiel ils pourront utiliser celui-ci :

Les paroissiens pourront également y trouver des exemples afin de tourner la prière universelle vers la protection de l’environnement. « Nous prions pour ceux qui risquent leur vie pour défendre la création et pour tous ceux qui ont perdu leur vie dans la mission de la protéger », peut-ainsi être utilisé. Ou encore : « Nous prions pour l’Église, afin qu’elle puisse véritablement imiter Jésus à travers les enseignements que l’on trouve dans le Laudato Si’ et provoquer la conversion écologique, en transformant les cœurs et les esprits afin de prendre soin de la création avec amour ».

Après la communion, le prêtre pourra réciter cette prière :

Dieu de toute bonté,

tu nous as nourris de ces dons de sacrement.

« Apporte la guérison dans nos vies,

pour que nous puissions protéger le monde et ne pas en abuser,

pour que nous puissions semer la beauté, et non la pollution et la destruction.

Touche les cœurs

de ceux qui ne cherchent qu’à gagner de l’argent

aux dépens des pauvres et de la terre.

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,

à être rempli de crainte et de contemplation,

à reconnaître que nous sommes profondément unis

avec chaque créature

alors que nous nous dirigeons vers votre lumière infinie.

Nous te remercions d’être chaque jour avec nous.

Encourage-nous, nous prions, dans notre lutte

pour la justice, l’amour et la paix. »

Nous le demandons au nom de Jésus,

qui vit et règne avec vous dans l’unité du Saint-Esprit,

un seul Dieu, pour des siècles des siècles.

Amen.