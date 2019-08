Alexandre Benalla, chez les scouts, on apprend surtout… le service

Bonjour, je suis la responsable de communication des @ScoutsUnitaires. Nous avons fait des recherches de notre côté. D’après nos archives et les chefs de groupe de l’époque, Alexandre Benalla a fait un camp d’été chez les #SUF à 12 ans. Donc, 3 semaines dans notre mouvement. — Agnès Cerbelaud (@AgnesCSC) 16 juillet 2019

C’est une phrase qui en surprendra certains, qui en fera rire d’autres et qui pourrait énerver les derniers. Ancien garde du corps d’Emmanuel Macron, visé depuis quelques mois par des informations judiciaires et mis en examen pour usage abusif de ses passeports diplomatiques, Alexandre Benalla s’est confié ce 15 juillet au Nouvel Économiste . S’il détaille largement l’entreprise qu’il a fondé en novembre 2018, il est également revenu sur son passage chez les Scouts unitaires de France (SUF). « Mon entourage me connaît pour m’avoir vu réagir en première ligne, “au feu”. J’ai eu un sens du lead assez précoce, ayant été chef scout chez les Scouts unitaires de France à 15 ans », explique ainsi Alexandre Benalla. « Malgré mon jeune âge, dans les fonctions que j’ai été amené à assumer, j’ai toujours été un peu leader en travaillant avec des personnes plus âgées sans que cela ne pose le moindre problème. » Une information qu’Agnès Cerbelaud, responsable communication des SUF, a partiellement confirmé en précisant qu’Alexandre Benalla a fait un camp d’été chez les SUF à l’âge de 12 ans, soit trois semaines.

Mais qu’apprend-t-on chez les SUF à cet âge-là ? À douze ans, les garçons entrent à la troupe et sont répartis en patrouilles. « Au sein de chacune d’elles, les jeunes, en autonomie, se voient attribuer des postes et des responsabilités adaptés à leur âge et à leur savoir-faire dans les activités de la vie quotidienne scoute », précise le mouvement. Et, surtout, « ils s’engagent à être toujours prêts et à rendre service ». « C’est tout le sens de de la B.A scoute : promettre de rendre chaque jour un service à quelqu’un », confiait récemment frère Nicolas, aumônier national des SUF à Aleteia. Durant ce camp effectué chez les SUF, Alexandre Benalla a certainement également dû lire ou entendre la loi scoute donc le troisième article est : « Le scout est fait pour servir et sauver son prochain ».

