De nouveaux dons pour Notre-Dame

L’annonce avait été faite par les responsables du Puy-du-Fou au lendemain de l’incendie qui a ravagé partiellement Notre-Dame dans la nuit du 15 au 16 avril 2019. Samedi 13 juillet, deux enfants ont remis à Mgr Aupetit, archevêque de Paris, un chèque d’un montant de 300.000 euros pour la reconstruction de la cathédrale de Paris. Cela correspond au montant des profits d’une cinéscénie, le spectacle phare du Puy-du-Fou.

Le diocèse de Paris a également annoncé qu’une vente aux enchères de vins Château Mouton Rothschild — d’autant plus prestigieux que les étiquettes étaient l’œuvre d’artistes contemporains ayant exposé à Versailles — avait eu lieu à Londres le 16 avril et avait ainsi permis de récolter 667.000 euros au profit du Fonds Cathédrale de Paris placé sous égide de la Fondation Notre Dame. « Versailles et Notre Dame sont l’histoire de la France et de l’Europe… L’archevêque, la Fondation Notre Dame et tous ceux qui aiment la cathédrale ne peuvent que témoigner de leur sincère reconnaissance envers Mme Catherine Pégard (présidente du Château de Versailles, ndlr) et M. Philippe de Rothschild », a salué Mgr de Sinety. « Par ce don, ils rappellent le lien naturel qui unit ces bâtiments dans l’Histoire et aussi, dans la vie ». Mi-juin, soit deux mois après l’incendie de Notre-Dame de Paris, la Fondation Notre Dame avait déjà reçu 15 millions sur les 395 millions promis, parmi lesquels les dons des familles Arnault et Pinault.

