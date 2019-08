Ces saints patrons qui veillent sur les armées

« Supprimez la saint Michel et vous aurez la révolution chez les parachutistes des trois armées », confiait un officier début avril alors que les saints patrons et les traditions militaires faisaient débat à l’Assemblée . Au sein des armées, chaque arme ou spécialité a son saint patron (ou sa sainte patronne). Chaque année, à l’occasion de sa fête, une journée de cohésion est organisée au sein du régiment ou de l’unité. L’ignorer revient à méconnaître l’importance que revêt l’esprit de corps au combat et qui est fondé, pour une large part, sur le culte des valeurs et des traditions dont ces saints patrons font intégralement partie.

Ainsi, si la Saint-Georges est incontournable pour les cavaliers, la Saint-Michel l’est pour les parachutistes. De la même manière, si saint Louis veille sur l’aumônerie catholique française, sainte Clotilde veille sur l’aviation légère (l’ALAT) et saint Ambroise sur le corps administratif et technique des armées. Aleteia vous propose ainsi de découvrir quelques-uns des principaux saints qui veillent sur les armées.

Découvrez les saints qui veillent sur les armées :