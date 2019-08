Football : des joueuses bien décidées à faire des étincelles

Paris, Rouen, Grenoble, Lyon, Mulhouse. Depuis le 28 juin dernier de jeunes footballeuses jouant en club en France ou à l’étranger sillonnent l’Hexagone avec un staff digne d’une authentique sélection internationale. Jugez plutôt, la petite troupe est non seulement encadrée par une coach d’université américaine mais aussi accompagnée par une diététicienne préparatrice physique ainsi qu’une ostéopathe. Seule différence avec une équipe de haut-niveau, la présence d’un membre de « Sport et Foi », l’antenne française de Athletes in action, association qui ambitionne tout simplement de « voir ceux qui aiment le sport, aimer Dieu ».

Pendant cette quinzaine, à travers un projet baptisé Étincelles, cette sympathique sélection a suivi les rencontres de la Coupe du Monde de football féminin, mené des actions sociales autour du foot et bien sûr joué contre des clubs locaux, avec à chaque fois en tête le souci d’évangéliser. Sur la feuille de match, les joueuses étaient majoritairement françaises. Mais figuraient également quatre Américaines, trois Russes et une Suissesse, toutes réunies par leur foi en Dieu et la volonté de « façonner une génération de joueuses disciples de Jésus dans le football ». « C’est le cœur du projet », explique à Aleteia Hans Meyer, le coordinateur du projet Étincelles. « Nous voulons faire connaître le nom de Jésus à travers nos actions », justifie-t-il. À chaque étape, après les matchs joués contre des équipes locales, en guise de « troisième mi-temps », les footballeuses portaient témoignage devant un public hétéroclite de leur relation à Dieu en lien avec leur passion pour le ballon rond.

Des parrains prestigieux

Une façon de jouer collectif en somme, généralement le meilleur moyen pour s’imposer sur une pelouse. Et pourtant, il y a un an, les jeunes femmes ne se connaissaient pas. Alors comme une vraie équipe nationale, c’est au cours de rencontres préparatoires et de stages qu’elles ont appris à mieux se connaître, balle au pied ou à travers la prière. Le premier rassemblement a eu lieu le week-end de Pentecôte 2018. Puis elles se sont entraînées durant deux week-ends à Clairefontaine (novembre 2018 et mars 2019). Aux discussions tactiques, elles ont ajouté à leur préparation une bonne dose de prière en commun, avant les matchs ou durant les moments de récupération. D’ailleurs, l’entraîneur, Courtney Nash, ne les guidait pas seulement sur le plan sportif, mais aussi par des topos spirituels. Les joueuses ont ainsi réfléchi sur le thème « être serviteur » à travers la manière de jouer au foot dans un collectif, en s’appuyant sur des versets bibliques.

Sur leur maillot, le sponsor principal est « I Respect Women », collectif présidé par le Prix Nobel de la Paix Denis Mukwege qui vient en aide aux femmes victimes de violence. Chaque but qu’elles ont inscrit entraînait d’ailleurs des dons à l’association, manière d’agir pour la dignité de la femme. Et devinez qui parrainait cette généreuse démarche ? L’international Français, Olivier Giroud. Le joueur avait lui même été accompagné par la prière et des vidéos d’encouragement par le pendant masculin d’Étincelles pendant toute la Coupe du Monde 2018 qu’il a finalement soulevée devant la France entière.

