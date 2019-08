Aux Philippines, les familles invitées à annoncer l’Évangile

« Proclamer l’Évangile avec courage, en tant que familles qui vivent la foi » : tel est le défi lancé par Mgr Brodericc Pabillo, archevêque auxiliaire de Manille pour les membres de Couples for Christ (CFC). Au cours de la messe de clôture du rassemblement, 50.000 personnes étaient rassemblées pour célébrer les 38 ans de l’organisme.

Couples for Christ est une association internationale de fidèles, née aux Philippines grâce à 16 couples du Renouveau charismatique. Aujourd’hui implantée dans plus de 110 pays différents, elle regroupe des familles ayant à cœur d’être « levain et lumière du monde » et de s’engager dans la mission évangélisatrice de l’Église en annonçant la Bonne Nouvelle. Une formation au « Christian Life programm » est suivie par tous les membres de l’association et vise à transmettre les contenus essentiels de la foi mais aussi à redécouvrir le sens de la vocation au mariage, son engagement et d’en rayonner.

Mgr Pabillo a insisté sur cet aspect missionnaire : « Votre chemin est un appel à vivre et à diffuser la Bonne Nouvelle qu’est Jésus, qui S’offre dans la Sainte Eucharistie, destinée à tous parce que Lui seul donne la vraie vie et satisfait les désirs les plus profonds du cœur humain ». Il a aussi invité à l’action de grâce et au partage des grâces reçues par la mission : « Louez Dieu pour les 38 ans de grâce débordante qu’Il vous a donnés. Continuons à répondre à Sa fidélité en rallumant notre don et en remplissant le monde de Sa lumière ».

« Porter les autres au Christ »

Le thème de la mission était donc au centre des prises de parole. Les missionnaires du mouvement des CFC ont témoigné de l’action transformatrice de la grâce de Dieu : « L’amour infaillible de Dieu rend la mission digne d’être vécue y compris dans les difficultés » a déclaré l’un d’entre eux, rapporté par Fides.

Le représentant des CFC près le Saint-Siège, Joe Tale, a lui aussi partagé son expérience missionnaire rappelant que la mission consiste à « porter les autres au Christ avec l’aide de l’Esprit saint et de l’amour de Dieu». Le président des CFC, Michael Ariola, a insisté sur l’aspect missionnaire comme étant au cœur de leur apostolat. « Les missionnaires peuvent évangéliser grâce à la lumière et à l’amour du Christ », a-t-il déclaré, ajoutant non sans emphase « les familles des CFC constituent des étincelles de lumière qui, une fois allumées ensemble, deviennent un brasier resplendissant pour d’autres familles de par le monde entier ».

