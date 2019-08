L’homéopathie va être progressivement déremboursée

Le gouvernement a tranché. En suivant les recommandations de la Haute Autorité qui avait conclu à son « efficacité insuffisante », Agnès Buzyn a fait savoir que l’homéopathie allait être à terme totalement déremboursée, dans un entretien accordé au Parisien mardi. L’objectif sera atteint en deux ans. Dès le 1er janvier prochain, les petites granules aujourd’hui remboursées à 30% ne le seront plus qu’à 15%, puis ce taux tombera à zéro en 2021. L’idée est que l’homéopathie soit entièrement déremboursée dès le 1er janvier 2021.

Ce déremboursement progressif tient compte à la fois de la réalité scientifique et de la réalité économique. Le calendrier progressif devrait permettre de « laisser le temps de la pédagogie » auprès des patients et de « laisser le temps aussi aux industriels de s’organiser », a expliqué la Ministre. Il s’agit donc d’une fin de non-recevoir aux laboratoires. Ceux-ci avaient plaidé pour un « moratoire » sur la question et pour un « débat parlementaire», après la publication fin juin de l’avis scientifique accablant de la HAS. La commission de la transparence de cet organisme chargé d’évaluer les médicaments avait conclu que les produits homéopathiques n’avaient « pas démontré scientifiquement une efficacité suffisante pour justifier d’un remboursement ».

