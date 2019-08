Les dix attitudes à cultiver pour être dans la joie

À l’inverse du plaisir et du bonheur, la joie est plus profonde : elle nous prend tout entier. Elle touche l’esprit, le corps et le cœur. Elle nous fait danser, chanter et rire. Dans la joie, c’est tout l’univers qui prend des couleurs. Bien sûr, la joie ne se commande pas, mais on peut l’inviter, la provoquer, la créer.

En cultivant certaines attitudes au quotidien, on peut y accéder et nous offrir une qualité entièrement nouvelle à tout notre être. Savourer l’instant présent, méditer, pratiquer la gratitude, se mettre en présence de Dieu… Découvrez dans le diaporama ci-dessous dix attitudes à exercer pour vivre dans la joie.