Comment garder le lien avec ses grands-parents cet été ?

1 La gazette Famileo

@Nino Mahaut

À l’approche de l’été et des vacances qui éloignent parfois les familles de leurs aïeux, voici plusieurs idées pour garder le lien et les inclure, autant que possible, dans vos expéditions estivales.

Véritable gazette papier personnalisée, Famileo offre un condensé régulier de toute la vie de famille, photos à l’appui. Concrètement, les enfants et petits-enfants envoient via une application numérique des photos et des commentaires, qui sont retranscrits, à destination des grands-parents, sur un journal papier. L’abonnement est sans engagement, et le coût modique. Une manière simple et attentionnée de partager vos vacances avec des proches non-connectés, mais en demande de nouvelles et de photos !

2 Les souvenirs de vacances

Mieux que des banales cartes postales, les envois personnalisés rendent la réalité encore plus perceptible. Pourquoi ne pas glisser dans une enveloppe un peu de sable, ou bien des fleurs préalablement séchées, ou encore un joli ticket d’entrée au musée ? Des clins d’œil qui auront d’autant plus de sens si les grands-parents connaissent les endroits visités.

3 Un coup de téléphone

Si les vacanciers changent de lieu, de rythme et de paysage, ce n’est pas nécessairement le cas des personnes plus âgées. Ne changez pas vos habitudes avec elles ! Si vous leur passez un coup de fil tous les mardis à 19 heures, débrouillez-vous pour trouver un endroit où votre téléphone capte à ce moment-là !

4 Les dessins d’enfants

Certains grands-parents tapissent leurs murs de dessins d’enfants. En vacances, les enfants ont le temps de dessiner, et changer d’air permettra peut-être de faire naître une autre source d’inspiration que les éternelles princesses et les preux chevaliers.

5 Une visite sur la route

Les vacances riment aussi avec grandes distances. Peut-être est-ce l’occasion de vous arrêter sur le trajet pour embrasser vos proches ? Certains diront que leur maison n’est pas du tout sur la route, et penseront que décidément leur conjoint n’a pas le sens de l’orientation. Mais il ne s’agit pas d’orientation au sens géographique, mais plutôt d’orientation du cœur : cela leur fait plaisir et nul n’est éternel.

6 Des temps de prière à distance

Pour ceux qui ont l’habitude de prier ensemble, les vacances peuvent aussi être l’occasion de fixer des créneaux pour que parents, grands-parents et petits-enfants prient ensemble, à distance, mais au même moment, voire pour les mêmes intentions familiales partagées au préalable. Un goût de communion des saints qui renforce l’esprit de famille !

En partenariat avec