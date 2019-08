« La mort de Vincent [Lambert] est désormais inéluctable »

Reconnaissant que les derniers recours tentés pour éviter la mort de leurs fils n’ont pas abouti, les parents de Vincent Lambert ont déclaré dans une lettre publiée ce 8 juillet que « la mort de Vincent est désormais inéluctable ». « Elle lui a été imposée à lui comme à nous », ont-ils également rappelé. « Si nous ne l’acceptons pas, nous ne pouvons que nous résigner dans la douleur, l’incompréhension, mais aussi dans l’Espérance. »

Co-écrite avec la sœur et le demi-frère de Vincent Lambert, ses parents ont tenu à remercier ceux qui les ont soutenus durant ces six années d’épreuves. « Nous voulions tous vous remercier de votre amitié, de votre amour, de votre soutien, de vos prières pendant toutes ces années », a ainsi salué la famille. « Il n’y a plus rien à faire sinon prier et accompagner notre cher Vincent, dans la dignité et le recueillement. Vous êtes avec nous tous par la pensée et la prière auprès de Vincent ».

Un nouvel arrêt des traitements engagé le 2 juillet

Après la décision rendue par la cour de cassation vendredi 28 juin, le médecin de Vincent Lambert a engagé mardi 2 juillet un nouvel arrêt des traitements. Le protocole médical prévoit notamment « l’arrêt de l’hydratation et de la nutrition par sonde du patient, ainsi qu’une “sédation profonde et continue” ».