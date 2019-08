Les dix livres à mettre dans votre valise pour passer un bel été

En ce premier week-end de chassé-croisé estival, Aleteia vous propose une sélection de livres pour vous accompagner cet été. Si certains vous aideront certainement à vous évader et à élargir vos horizons, d’autres sauront vous émouvoir et, qui sait, peut-être vous aider à porter un regard neuf sur votre vie.

« Du Mékong à la place saint-Pierre » : Portrait d’un missionnaire bien dans ses pompes

Comme d’autres sont partis à la recherche du Graal, Paul Bablot a décidé de se lancer dans une aventure à vélo. Col de l’Himalaya, rizières thaïlandaises, routes de montagnes au Kirghizistan, désert d’Iran… Contre vents et marées, le jeune homme a enfilé les kilomètres par milliers (près de 20.000 au total) pour aller à la rencontre des minorités chrétiennes entre l’Extrême-Orient et l’Occident. Son journal de bord rafraîchissant montre un missionnaire d’aujourd’hui au zèle enthousiasmant.

« Du Mékong à la place Saint-Pierre », Paul Bablot

Du Mékong à la place saint-Pierre, Paul Bablot, Première Partie, mai 2019.

« Risquer l’infini » : Une famille pas comme les autres

Le « No Limit » serait-il leur devise ? Après avoir adopté Marie, une petite fille trisomique arrivée après six enfants biologiques, Clotilde et Nicolas Noël et leurs enfants choisissent de s’embarquer dans une autre aventure, l’adoption de Marie-Garance, polyhandicapée. Cette petite fille les met dans ce que sa maman nomme gentiment « une drôle de posture ». Car ce nouveau poussin dans le nid familial dépend entièrement de son entourage et son besoin des autres est absolu. Un témoignage plein d’humanité qui sent la tendresse à plein nez.

Risquer l’infini, par Clotilde Noël, Salvator, mars 2019.

« Venise à Double tour » : Une enquête passionnante

Pendant plusieurs mois, Jean-Paul Kauffmann, journaliste et écrivain français, est parti à la chasse aux trésors. Celles des églises de Venise. Mais pas n’importe lesquelles, les églises fermées à double tour. Pourquoi ne pas se contenter de celles ouvertes ? Têtu, l’écrivain veut étancher sa curiosité personnelle mais surtout comprendre pourquoi elles sont fermées et qui en détient les clés. Un récit passionnant qui nous révèle les coulisses de la Sérénissime et les difficultés à atteindre ces chefs-d’œuvre endormis. Pour combien de temps encore ?

© Éd. des Équateurs

Venise à Double tour, de Jean-Paul Kauffman, éditions des Équateurs, février 2019.

« Notre-Dame. Une anthologie de textes d’écrivains » : La redécouverte de textes intemporels

Le dramatique incendie de Notre-Dame aura été l’occasion de redécouvrir les plus beaux textes écrits en hommage à la cathédrale. De Victor Hugo à Louis Aragon, en passant par Jacques Prévert, nombreux sont les écrivains à avoir loué la Dame de pierres au fil des siècles. Regroupés dans une anthologie dont l’intégralité des bénéfices est reversé à la rénovation de l’édifice, ces textes sont d’une beauté intemporelle.

© Points

Notre-Dame. Une anthologie de textes d’écrivains, le patrimoine littéraire défend le patrimoine architectural, Points, mai 2019.

« Une revanche sur la vie » : Un entrepreneur à la recherche du bonheur

Véritable Largo Winch à la française, Jean-Paul Béchu n’a cessé de bondir d’une aventure à l’autre au cours de sa vie. Abandonné par sa mère à 1 an, il a su transformer l’essai : son enfance cabossée, il en a fait une force. Ce baroudeur infatigable à la témérité détonante a sillonné le globe pour construire sa vie d’homme, tour à tour voiturier, agent immobilier, professeur de danse ou encore businessman. Pour choisir quelques années plus tard de mettre son énergie au service des autres à travers la création d’un fonds de dotation. Un livre à lire si le Red Bull ne vous fait plus d’effet.

© Artège

Une revanche sur la vie, de Jean-Paul Béchu, Artège, mars 2019.

« Dictionnaire amoureux des Saints » : Un livre qui donne un goût de Paradis

Passionnée, en quête de sacré et beauté, Christiane Rancé remet au centre de nos vies des hommes et des femmes à qui l’amour a tout rendu possible. Qu’est-ce qu’être saint ? Qui sont les saints ? Pourquoi avons-nous besoins des saints aujourd’hui ? la romancière esquisse avec jubilation des portraits de ces insoumis majeurs. Ceux qui ne doutent pas de Dieu. Ceux qui ne doutent pas que toute vie est digne d’être aimée, ni que le monde est digne d’être sauvé. Une ode à la vie bienheureuse.

© Plon

Dictionnaire amoureux des saints, de Christiane Rancé et Alain Bouldouyre, Plon, mars 2019

« Se consumer. Récit d’un burn-out » : Un récit étonnamment lumineux.

Maladie de l’épuisement ou de l’effondrement, le burn-out, ce mal du siècle, guetterait près de 3 millions de Français. Dans le monde de la performance obligée et du mouvement perpétuel, il touche autant d’hommes que de femmes, autant de salariés que de mères de famille. Xavier Vamparys, cadre d’entreprise et père de cinq enfants, partage son cheminement de guérison psychologique et spirituelle des souffrances du burn-out. Par petites touches mais parfois avec de belles étincelles, cette guérison finit par le transformer.

Boleine

Se consumer. Récit d’un burn-out, de Xavier Vamparys, Éditions Boleine, février 2019.

« La paroisse était presque parfaite » : Une réjouissante peinture de vie

Dans la veine de Monsieur le curé fait sa crise de Jean Mercier, La paroisse était presque parfaite est une réjouissante peinture de la vie de paroisse au sein d’une petite ville. Drôle, touchant et en même temps motivant. En refermant le livre, on a envie d’une chose : s’investir dans sa communauté paroissiale ! Samuel Favre, journaliste athée en quête de scandale, décide d’enquêter sur la paroisse Saint-Hugues, au moment où le curé tente d’entraîner ses ouailles dans un chantier de renouveau missionnaire. Petites misères humaines, imbroglios, retournement de situations… Un roman humoristique et spirituel.

Quasar

La paroisse était presque parfaite, de Anne Kurian, Quasar, avril 2019.

« Entrer dans la vie éternelle » : Une retraite spirituelle à la maison

Le format du livre est inédit : le lecteur est guidé pas à pas, durant sept jours, dans ses prières, sa contemplation et ses méditations sur la vie éternelle. Une retraite spirituelle à la maison pour prendre pleinement conscience que la vie éternelle a déjà commencé ici-bas, avec toutes les répercussions que cela engendre dans notre vie de tous les jours. Un cheminement agrémenté de textes bibliques, de musique, d’œuvres d’art et de saisissants “Mystères” à la Péguy, afin de réaliser que vivre en chrétien, c’est vivre de manière une et indivisible cette vie qui nous est offerte pour l’éternité.

© Magnificat

Osez entrer dans la vie éternelle !, de Pierre-Marie Varennes, Magnificat, mai 2019.

« L’Évangile selon Yong Sheng » : la force incroyable de la foi

Une lecture qui ne laisse pas de marbre. On y ressent la force incroyable de la foi dans un pays en proie à de violents bouleversements politiques. « Sa vie m’a toujours fait penser à celle du Christ, un homme simple habité par sa religion. » À travers la vie de son grand-père, Dai Sijie dépeint l’histoire palpitante de l’un des premiers pasteurs chrétiens en Chine. Dans un univers poétique, musical et harmonieux, ce roman fait l’éloge de la spiritualité et laisse entrevoir une manière chinoise de suivre le Christ. Le récit lumineux d’un chemin de croix qui conduit au Christ et à la vie éternelle.

Gallimard

L’Évangile selon Yong Sheng, de Sijie Dai, Gallimard, collection Blanche, février 2019.