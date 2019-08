Entrer dans la vie éternelle, un appel qui séduit les lecteurs

Notre-Dame de Paris : ô reine de douleur, par Sylvain Tesson, Équateurs, mai 2019

© Équateurs

Résumé : Alors qu’un incendie a ravagé l’édifice le 15 avril 2019, l’auteur rassemble les textes qu’il a consacrés à Notre-Dame, une cathédrale qu’il a toujours fréquentée. Écrivain et alpiniste, il s’est même astreint à gravir ses escaliers en colimaçon comme une rééducation, alors qu’il était en convalescence suite à un grave accident.

Lire aussi : Notre-Dame, la cathédrale des lettres

Il vit, le Christ, par le pape François, Cerf, avril 2019

© Cerf, Mame, Bayard

Résumé : Dans sa lettre adressée aux jeunes du monde entier, le pape François invite à un renouvellement de l’Église ainsi qu’à une redécouverte de l’Évangile. Cet appel fait suite au synode des évêques sur la jeunesse dans l’Église, organisé en 2018.

Lire aussi : Christus vivit : les douze missions que le pape François assigne aux jeunes

Le soir approche et déjà le jour baisse, par le cardinal Robert Sarah, Fayard, mars 2019

© Fayard

Résumé : Ce proche collaborateur du pape François évoque le tournant historique que connaissent les sociétés contemporaines en en dénonçant les travers : crise de la foi et de l’Église, décadence de l’Occident et de ses élites, relativisme moral, mondialisme sans limite, dérives totalitaires et islamistes, etc. Des pistes de réflexion pour un avenir meilleur accompagnent ce diagnostic.

L'Évangile selon Yong Sheng, par Sijie Dai, Gallimard, février 2019

© Gallimard

Résumé : En Chine, au début du XXe siècle, Yong Sheng est le fils d’un menuisier-charpentier. Tout en continuant à fabriquer des sifflets à colombes, il décide de devenir le premier pasteur chinois de la ville de Putian. L’auteur relate la vie de son propre grand-père, pasteur chrétien, évoquant également l’avènement de la République populaire en 1949. Dai Sijie a reçu le Grand prix Hervé Deluen 2019.

Les victorieuses, par Laetitia Colombani, Grasset, mai 2019

© Grasset

Résumé : À 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d’avocate, fait un burn-out. Alors qu’elle tente de remonter la pente, son psychiatre l’oriente vers le bénévolat. Elle répond à une petite annonce pour une mission d’écrivain public et elle est envoyée au palais de la Femme, un foyer pour femmes en difficultés.

Notre-Dame d'espérance, par Patrick Chauvet, Presses de la Renaissance, mai 2019

Résumé : Ce livre devait s’intituler initialement : Recteur à Notre-Dame de Paris. Dans la nuit de l’incendie, le 15 avril 2019, Mgr Patrick Chauvet écrit un ultime paragraphe et Notre-Dame d’espérance devient tout naturellement le nouveau titre de ce livre à nul autre pareil… Un témoignage précieux et absolument bouleversant de Mgr Chauvet, recteur qui a sa cathédrale chevillée au corps et à l’âme.

Notre-Dame, par Ken Follet, Robert Laffont, juin 2019

©Robert Laffont

Résumé : Bouleversé par les dégâts causés à la cathédrale Notre-Dame de Paris par l’incendie du 15 avril 2019, l’écrivain a souhaité participer à sa manière à la reconstruction avec ce texte inspiré de son oeuvre « Les piliers de la Terre ».

Le moment contemplatif, par Jean-Claude Lavigne, Cerf, mai 2019

© Cerf

Résumé : Un guide se donnant pour objectif de rendre la contemplation et l’expérience spirituelle accessibles à tous.

Osez entrer dans la vie éternelle !, par Pierre-Marie Varennes, Magnificat, mai 2019

©Magnificat

Résumé : Présentation de sept mystères de l’histoire entre Dieu et les hommes pour redécouvrir sa vocation de chrétien et les conséquences de cet appel à la vie éternelle dans le quotidien. Les CD audio permettent de mener, seul ou en couple, une retraite spirituelle en musique durant une heure par jour, pendant une semaine.

Lire aussi : Ce livre inouï qui prouve que notre vie est un miracle

Détachez-les et amenez-les moi, par Alexandre Siniakov, Fayard, mai 2019

© Fayard

Résumé : Le moine raconte comment deux ânesses puis cinq chevaux sont entrés dans son quotidien et l’ont amené à s’interroger sur la liberté des animaux auxquels il reconnaît une personnalité. Il leur demande alors de lui obéir par amitié et non par crainte. Il développe une spiritualité proche de l’équithérapie, rappelant que l’humanisme va de pair avec la quête d’harmonie avec la nature.