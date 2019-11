La tendresse, la seule langue indispensable pour évangéliser sur Internet

La tendresse, le « langage de Dieu »

« N’ayez pas peur de la tendresse, allez de l’avant ! Engagez-vous avec le cœur, alors vous irez dire des choses de vérité, qui construisent le futur », a lancé le pape François dans un message vidéo adressé aux missionnaires numériques d’iMission. Cette association espagnole vise à évangéliser un nouveau continent : le numérique. Le 14 juin dernier, elle organisait une formation gratuite à la mission sur internet à Madrid (Espagne) destinée à tous les missionnaires désireux d’investir la toile. La vidéo a été présentée par les organisateurs avant d’être relayée sur Twitter.

« Le problème que nous avons aujourd’hui n’est pas tant celui de dire ou de ne pas dire quelque chose, mais la manière de le dire », indique le pontife argentin, déplorant les choses exprimées « à l’intérieur d’un laboratoire totalement ascétique, et inutiles. » La solution proposée par le pape François ? Dire les choses avec proximité et avec son cœur ! Il ne faut pas avoir peur de la tendresse, c’est le « langage de Dieu », explique-il souriant, dans un langage pour le coup loin d’être aseptisé. Dieu s’est présenté au peuple d’Israël comme un père plein de tendresse pour son enfant qu’il porte dans ses bras. Les missionnaires doivent l’imiter, conseille encore le primat d’Italie.

L’Église catholique a investi les réseaux sociaux, et si le Pape fait des recommandations, il est lui même engagé dans cette nouvelle évangélisation. Avec son compte Twitter @Pontifex, c’est plus de 48 millions de comptes qui le suivent et autant de cœurs à l’écoute de sa parole alors même que certains ne pourraient jamais se rendre à Rome place Saint-Pierre pour l’écouter. Ainsi, « on communique avec des pilules de sagesse ou des gélules d’amour ».

