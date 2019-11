Ce photographe d’une Chine disparue qui était aussi prêtre missionnaire

Trésors de l’Histoire

Rien ne pouvait échapper à l’objectif de celui qui a été envoyé à 23 ans à peine comme vicaire apostolique dans la mission de Hanghzong en Chine intérieure. Leone Nani a tout pris en photo : les hommes, les femmes, les pauvres, les riches, les enfants, les vieux, les temples… Avec 600 clichés, tous conservés à Milan (Italie), c’est le travail minutieux d’un véritable reporteur photographe qui s’offre au regard de chacun.

Le caractère vivace et comique de Leone Nani lui valu un surnom « Don allegro ». Quand il part pour le bout du monde, il a seulement 21 ans. Il arrive dans une Chine qui connaît une période pourtant complexe : la dynastie impériale disparaît en 1911 et une nouvelle République advient.

Entre 1903 et 1914, Leone Nani immortalise donc une Chine en pleine transition qui n’a plus grand chose à voir avec la Chine d’aujourd’hui. Un trésor pour l’historien, un régal pour les yeux du néophyte et du curieux : merci Nani !

La Chine disparue vue de la chambre noire d'un missionnaire :

