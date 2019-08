Livres : le récit d’un jeune croyant se faufile dans les meilleures ventes

À Philémon : réflexions sur la liberté chrétienne, par Adrien Candiard, Cerf, janvier 2019

Résumé : À travers une courte lettre à Philémon, Paul pose le problème de la liberté chrétienne avec une très grande subtilité. En s’appuyant sur cette lettre si précieuse et pourtant si peu lue, Adrien Candiard éclaire, avec un rare talent, cette question éminemment centrale pour tous les chrétiens. Un texte étincelant et magistral !

Notre-Dame de Paris : ô reine de douleur, par Sylvain Tesson, Équateurs, mai 2019

Résumé : Alors qu’un incendie a ravagé l’édifice le 15 avril 2019, l’auteur rassemble les textes qu’il a consacrés à Notre-Dame, une cathédrale qu’il a toujours fréquentée. Écrivain et alpiniste, il s’est même astreint à gravir ses escaliers en colimaçon comme une rééducation, alors qu’il était en convalescence suite à un grave accident.

Notre-Dame d'espérance, par Patrick Chauvet, Presses de la Renaissance, mai 2019

Résumé : Ce livre devait s’intituler initialement : Recteur à Notre-Dame de Paris. Dans la nuit de l’incendie, le 15 avril 2019, Mgr Patrick Chauvet écrit un ultime paragraphe et Notre-Dame d’espérance devient tout naturellement le nouveau titre de ce livre à nul autre pareil… Un témoignage précieux et absolument bouleversant de Mgr Chauvet, recteur qui a sa cathédrale chevillée au corps et à l’âme.

Le soir approche et déjà le jour baisse, par le cardinal Robert Sarah, Fayard, mars 2019

Résumé : Ce proche collaborateur du pape François évoque le tournant historique que connaissent les sociétés contemporaines en en dénonçant les travers : crise de la foi et de l’Église, décadence de l’Occident et de ses élites, relativisme moral, mondialisme sans limite, dérives totalitaires et islamistes, etc. Des pistes de réflexion pour un avenir meilleur accompagnent ce diagnostic.

Les victorieuses, par Laetitia Colombani, Grasset, mai 2019

Résumé : À 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d’avocate, fait un burn-out. Alors qu’elle tente de remonter la pente, son psychiatre l’oriente vers le bénévolat. Elle répond à une petite annonce pour une mission d’écrivain public et elle est envoyée au palais de la Femme, un foyer pour femmes en difficultés.

Détachez-les et amenez-les moi, par Alexandre Siniakov, Fayard, mai 2019

Résumé : Le moine raconte comment deux ânesses puis cinq chevaux sont entrés dans son quotidien et l’ont amené à s’interroger sur la liberté des animaux auxquels il reconnaît une personnalité. Il leur demande alors de lui obéir par amitié et non par crainte. Il développe une spiritualité proche de l’équithérapie, rappelant que l’humanisme va de pair avec la quête d’harmonie avec la nature.

Vie et destin de Jésus de Nazareth, par Daniel Marguerat, Seuil, mars 2019

Résumé : Une enquête sur la figure du Jésus historique qui questionne de nombreux aspects de son existence et de sa personnalité, depuis l’identité de son père jusqu’aux circonstances de sa mort. Historien et bibliste, l’auteur explore les diverses facettes de ce juif exceptionnel : guérisseur, poète et maître de sagesse. Sa destinée à travers les trois monothéismes est retracée.

Il vit, le Christ, par le pape François, Cerf, avril 2019

Résumé : Dans sa lettre adressée aux jeunes du monde entier, le pape François invite à un renouvellement de l’Église ainsi qu’à une redécouverte de l’Évangile. Cet appel fait suite au synode des évêques sur la jeunesse dans l’Église, organisé en 2018.

Du Mékong à la place Saint-Pierre, par Paul Bablot, Première partie, mai 2019

Résumé : Récit du voyage en vélo d’un jeune croyant depuis la Thaïlande jusqu’à Paris, à la rencontre des communautés chrétiennes qu’il croise sur sa route. Dans l’Himalaya, les plaines d’Asie centrale, le désert iranien ou encore à Jérusalem, il témoigne de la diversité de ces populations et rend compte de son propre parcours spirituel à leur contact.

Un moment de vérité, par Véronique Magron, Albin Michel , mars 2019

Résumé : Provinciale de l’ordre des dominicaines et théologienne spécialisée dans les questions éthiques, l’auteur décèle dans les structures intellectuelles de l’Église elle-même l’origine des scandales à répétition liés aux agissements pédocriminels de certains de ses membres. Elle souligne que les voies d’une possible guérison de l’institution ecclésiale résident dans ses fondements spirituels.