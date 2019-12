Et si vous utilisiez les réseaux sociaux pour prier ?

« Internet est un don de Dieu, mais c’est aussi une grande responsabilité », affirmait le pape François en juin 2018. À condition d’en faire bon usage en respectant la dignité des autres, les réseaux sociaux sont une formidable occasion de prier ensemble et de se sentir porter par une solide communauté. « Je me rends compte à quel point la communauté Instagram qui prie chaque jour avec moi est une véritable bénédiction », a ainsi récemment confié à Aleteia Kirstin, instragrameuse, blogueuse et maman de six enfants, qui a décidé d’utiliser les réseaux sociaux pour réciter le chapelet avec ses followers tous les matins en direct. « À travers la prière du chapelet nous nous soutenons mutuellement. Il y a une amitié spirituelle qui grandit chaque jour. »