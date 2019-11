En Italie, le sanctuaire qui place vos pas dans ceux des plus grands missionnaires

En ouvrant deux placards de la sacristie de laun trésor inestimable pourrait s’offrir à vous. En effet, ils contiennent les reliques de saints et bienheureux incontournables de la Compagnie de Jésus . Jugez plutôt. Les reliques d’un saint méconnu mais à la vie étonnante s’y trouvent : celles de saint Francesco Borgia. Grand prince avant de devenir simple religieux, notre héros accumule les titres : duc de Gandi, grand d’Espagne et même vice-roi de Catalogne. Que s’est-il passé pour que cet homme quitte le faste et la gloire de la cour pour faire finalement vœux de pauvreté, d’obéissance et de chasteté ?

« Plus jamais je ne servirai un seigneur mortel »

Lors de la mort de la splendide impératrice Isabelle, dont la beauté mais aussi la hauteur morale forçaient l’admiration de tous, le courtisan se serait converti. Chargé de reconnaître la dépouille, devant ce beau visage déjà en voie de décomposition, Francesco Borgia se serait exclamé : « Plus jamais je ne servirai un seigneur mortel. » Il deviendra ainsi jésuite puis supérieur général de la congrégation. Il sera à l’origine de l’expansion de l’ordre et contribuera surtout à la multiplication des missions outre-mer : en Amérique espagnole, à Cuba, au Mexique, au Pérou, mais aussi aux Indes Orientales ou encore au Japon.

© Wikimedia commons - Marie-Lan Nguyen Chapelle de saint Ignace de Loyola, église du Gesu, Rome.

Deux très grands saints et bien célèbres jésuites sont aussi à l’honneur. Saint Ignace et saint François-Xavier ont leur chapelle dédiée où leurs restes sont précieusement conservés et dévotement vénérés. D’ailleurs, la relique conservée de saint François-Xavier est plutôt inattendue, il s’agit de son bras droit. L’apôtre des Indes, ainsi appelé en raison du grand succès de ses missions en Inde et en extrême Orient, était un missionnaire acharné. Tenace et infatigable, grâce à son titre de nonce apostolique, il visita la côte de l’archipel des Comores, puis Ceylan, Malacca et les îles Moluques. Là, il fonde trois missions avant de retourner à Malacca où il rencontre des japonais. Ni une ni deux, il se rend au Japon et y baptise dit-on un millier de personnes. Loin de s’arrêter là, il rêve de partir en Chine. Un périple contrarié puisqu’il mourra en chemin.

Un ordre véritablement missionnaire

En l’église du Gesù est aussi vénéré le célèbre fondateur des jésuites, saint Ignace. S’il est connu pour ces exercices spirituels, propices au discernement vocationnel, on lui doit aussi d’avoir fait de la Compagnie de Jésus un ordre véritablement missionnaire, envoyant des prêtres sur tous les continents. Il orienta l’œuvre missionnaire en particulier vers les Indes orientales, l’Afrique mais aussi les colonies portugaises d’Amérique du Sud. En parallèle, saint Ignace a aussi envoyé ses compagnons en Europe pour créer un réseau d’écoles, de collèges et de séminaires. Autant d’exemples missionnaires qui invitent à faire un détour par la Chiesa del Gesù quand un pèlerin se trouve à Rome.

