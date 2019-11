Comment évangéliser en tee-shirt ?

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

« N’est-ce pas notre rôle en tant que chrétiens de faire descendre Dieu dans la rue, au cœur même de notre vie la plus banale ? », interroge Élie Duverney, vingt ans et fondateur de la marque Trinité, dans son témoignage sur son site . Avec ces vêtements, on peut être témoin du Christ, estime-t-il.

Deux raisons font des tee-shirts Trinité des vêtements missionnaires. Tout d’abord par leur visuel et leur design qui « interpellent ». Mais surtout parce que les bénéfices des ventes sont reversés à des projets d’évangélisation. Par exemple des festivals d’évangélisation ou des programmes d’achat et de distribution de bibles.

Coup de pouce de la Providence

L’année dernière, c’est un pasteur du Togo qui a ainsi bénéficié des bibles, un projet mené à terme grâce à un coup de pouce de la Providence, se réjouit Élie. Contacté via Instagram par le pasteur togolais, la jeune équipe de Trinité se trouvait désemparée. Prête à aider ce pasteur sans moyens pour acheter des bibles aux membres de sa communauté, elle était toutefois confrontée à un double obstacle : d’une part des frais de ports trop élevés, d’autre part le risque d’envoyer la somme collectée à un inconnu.

Finalement, c’est dans la prière que la solution est venue. « Certains d’entre nous avaient rencontré aux JMJ un prêtre du Togo, explique Élie. Il se trouve que le pasteur et le prêtre habitaient dans la même ville. » Le prêtre avec qui les jeunes avaient lié une amitié a ainsi pu servir d’intermédiaire, pour acheminer la somme. Prêtre et pasteur se sont rencontrés et les deux ont pu bénéficier des bibles.

Mais comment ces jeunes d’une vingtaine d’années ont eu cette idée un peu folle ? Une idée qui est venue au milieu de la nuit, explique Élie à Aleteia. « Alors que ça ne m’arrive jamais, je me suis levé, j’avais le mot « trinité » en tête. J’ai pris un marqueur dans un tiroir, un tee-shirt dans un placard et j’ai écris “Trinité” sur le tee-shirt. Le lendemain, j’ai montré à mes amis, ça leur a plu. » De fil en aiguille, soutenu par ses deux frères et ses amis, le projet est né.

« Tout pour Jésus »

La mission se déroule aussi auprès des chrétiens non-catholiques, insiste Elie. « Si on veut résumer notre projet en quelques mots, ce serait évangélisation et œcuménisme ». Proche de la communauté de Taizé et ayant des amis protestants, l’œcuménisme était une évidence pour ce dernier. « On fait tous des choses bonnes, alors pourquoi ne pas les faire ensemble ? Ce sont des détails qui nous éloignent. Si on pouvait juste louer ensemble, ça serait trop beau. On a tous des choses à s’apprendre. »

Quant aux nouveaux projets, « nous sommes ouverts à tout, s’exclame Élie, si des gens ont besoin de nous, on n’hésitera pas ». L’équipe se démène déjà pour participer à des rencontres et des festivals de jeunes chrétiens. Début mai, toute la nouvelle collection à été vendue lors d’une rencontre de jeunes chrétiens en Suisse. Concilier business et vie de foi, ce n’est pas difficile, indique encore le jeune entrepreneur. « Les bénéfices sont pas pour notre poche, c’est tout pour Jésus, lance-t-il ». Le gain pour eux ? Des « aventures énormes » qui font grandir dans la foi.

