Ces cathédrales illuminées à ne pas manquer cet été

C’est devenu une tradition pour beaucoup de villes en France. Tous les ans, plusieurs d’entre elles organisent des sons et lumières mettant particulièrement en valeur le monument phare de leur ville : la cathédrale . Chartres, Rouen, Reims, Orléans, Beauvais… elles sont nombreuses aujourd’hui à se « concurrencer » pour offrir les spectacles les plus époustouflants. Avec les technologies 3D qui évoluent à vitesse grand V, les productions sont d’ailleurs devenues ultra professionnelles et les villes n’hésitent plus à faire appel aux meilleures entreprises spécialisées dans le domaine. Les beaux jours sonnent généralement le début des festivités qui se poursuivent jusqu’en septembre. Aleteia a donc regroupé pour vous quelques sons et lumière à ne pas manquer. Des spectacles qui raviront aussi bien les grands que les petits !