Mon Carême Laudato si’ : défi n°27, semer la joie par le sourire

« Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne », a écrit Raoul Follereau dans son ouvrage Le Livre d’amour. « Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Personne n’est assez riche pour s’en passer. Personne n’est assez pauvre pour le mériter ». Et pourtant, dans les transports, au travail ou avec ses amis, il est facile de le perdre, de l’oublier, de critiquer et de déconstruire. À partir d’aujourd’hui Aleteia vous propose donc de dégainer votre plus beau sourire et d’en faire usage sans modération.

« Il est un bon moyen de se créer une âme amicale : le sourire. Pas le sourire ironique et moqueur, le sourire en coin de lèvres, qui juge et rapetisse. Mais le sourire large, net, le sourire scout à fleur de rire. Savoir sourire : quelle force ! Force d’apaisement, force de douceur, de calme, force de rayonnement », rappelait le chef scout, aventurier et écrivain Guy de Larigaudie dans son livre Étoile au grand large. Pourquoi ne pas user et abuser de ce moyen si simple ?

