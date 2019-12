Leo Cenci, l’histoire d’un condamné à mort

Leo a été « condamné à mort » par le cancer. Il ne devait lui rester que six mois à vivre, qu’il est parvenu à transformer en six belles années grâce à sa foi, mais aussi son optimisme, son courage et sa ténacité. Sa devise ? « En avant toute ». C’est d’ailleurs ainsi qu’il a baptisé l’association qu’il a fondée pour aider les malades atteints du cancer. Il a fait fructifier sa vie en la donnant aux autres. Leo a couru le marathon de New York à deux reprises et il a désormais franchi la ligne d’arrivée la plus importante qui soit.

Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous à notre liste de diffusion sur le site web fr.aleteia.org/lookup pour être averti de la publication de nouveaux épisodes. Et si vous avez une histoire « Look Up » à nous confier, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : lookup@aleteia.org.

Lire aussi : Tanguy, un boute-en-train qui était « très doué pour le bonheur »

Découvrez d’autres histoires comme celle-ci.