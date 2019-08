Saint Jean Baptiste, le premier des hipsters ?

Peut-on oser dire que saint Jean Baptiste était le premier des hipsters ? Selon une définition du Urban Dictionary, un hipster est un jeune « sur la vingtaine ou la trentaine qui défend une pensée indépendante, une contre-culture… la créativité, l’intelligence et les plaisanteries pleines d’esprit ». Un hipster arbore souvent « des cheveux touffus » et une barbe fournie. Il emprunte les codes du vintage et sa garde-robe accueille des vêtements rétro, généralement dénichés dans des friperies. Son style n’est pas influencé par la culture de masse, ni par la publicité ou les médias.

Suivant cette définition, saint Jean Baptiste était cool avant que ce ne soit cool, il y a 2000 ans ! Vous n’y croyez pas ? Creusons ensemble ce parallèle. Un véritable hipster devrait s’inspirer de saint Jean Baptiste, car il était réellement un homme à part, ne se souciant pas de ce que les autres pensaient de lui, et préparant le monde à la plus grande « révolution » de tous les temps.

Ce qui distingue saint Jean Baptiste d’autres modèles d’inspiration, c’est que ses actions n’étaient pas dictées par une mode éphémère ou une image, mais elles étaient une authentique inspiration du Seigneur. Sa sainteté ne venait pas de ce qu’il mangeait, de ses vêtements ou de son apparence, mais elle provenait de sa solide foi en Dieu. Il croyait fermement que Dieu viendrait sauver Son peuple. Il croyait pleinement en sa mission et aidait les hommes à réaliser que Jésus n’était pas un simple prophète, mais qu’Il était « l’Agneau de Dieu ». Voilà pourquoi saint Jean Baptiste n’est pas qu’un « hipster », mais un véritable saint.

Voici cinq domaines sur lesquels saint Jean Baptiste surpasse les hipsters :