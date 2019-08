Une prière parfaite pour la fin de la journée

« Seigneur, hâte-toi d’illuminer la nuit. Dis à mon âme que rien ne se passe sans ta permission, et que rien de ce que tu permets n’est sans réconfort. Ô Jésus, Fils de Dieu, Toi qui fus silencieux devant Tes accusateurs, retiens ma langue jusqu’à ce que je trouve ce que je dois dire et comment le dire. Montre-moi le chemin et prépare-moi à le suivre. Il est dangereux de retarder les choses, mais périlleux d’aller de l’avant. Réponds à ma demande et montre-moi le chemin. Comme les blessés vont chez le médecin pour chercher de l’aide, moi aussi, je viens à Toi. Seigneur, donne Ta paix à mon cœur. Amen. »