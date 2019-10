Qui sont les cinq saints laïcs mis en avant dans la prière eucharistique ?

Au moment de célébrer l’Eucharistie, le prêtre a le choix entre quatre prières. La prière eucharistique n°1 (également appelée « canon romain ») diffère quelque peu des trois autres. Elle fait notamment la part belle aux saints que le prêtre énumère avant et après la consécration. La liste des saints mentionnés remonte aux premiers siècles de l’Église et a peu évolué depuis.

Avant de dire les paroles de la consécration, le prêtre cite la Vierge Marie, saint Joseph, les douze apôtres puis douze autres saints de l’Église primitive : cinq papes, un évêque, un diacre, mais aussi cinq laïcs. Cette liste de saints incluant tous les états de vie se veut représentative de l’Église toute entière : c’est un appel à la sainteté pour tous, sujet cher au pape François qu’il évoque d’ailleurs dans sa dernière exhortation Gaudete et Exsultate. Mais alors, qui sont donc ces cinq laïcs des premiers siècles que l’Église a choisi de nous donner en exemple ?

Saint Chrysogone

DP Saint Chrysogone d'Aquilée à cheval. San Trovaso (Venise) - Michele Giambono

Chrysogone est un chrétien martyrisé sous l’empereur romain Dioclétien au début du IVe siècle. Après sa mort, son culte se développe rapidement et une église lui est dédiée à Rome. Les événements qui précèdent son martyre sont principalement légendaires. Chrysogone aurait catéchisé sainte Anastasie (elle aussi mentionnée dans le canon romain). Emprisonné, il continue à catéchiser ceux qui viennent le trouver. Puis il est conduit à Aquilée où Dioclétien ordonne sa mort par décapitation avant que sa dépouille ne soit jetée à la mer.

Saints Jean et Paul

Caravaggio Conversion de saint Paul, Caravaggio

Selon la Tradition, Paul et Jean sont des frères bénéficiant d’un grand prestige au sein de la Rome antique. Ils sont tous deux au service de Constance, la fille de l’empereur Constantin. Quand Julien l’Apostat, déterminé à rétablir le culte païen, monte sur le trône, Jean et Paul décident de quitter la cour. En effet, ils refusent d’abjurer leur foi chrétienne et d’adorer une statue de Jupiter comme le leur ordonne l’empereur. Devant leur refus, celui-ci les fait décapiter et enterrer secrètement dans leur maison située sur le mont Cælius. Une basilique qui leur est dédiée a été construite à cet endroit dès l’an 398.

Saints Côme et Damien

NGA La guérison de Palladia par Saint Côme et Saint Damien' de Fra Angelico

Frères eux aussi et même jumeaux selon ce que dit la légende, Côme et Damien exercent tous les deux la médecine avec beaucoup d’humanité, notamment auprès des plus pauvres. Tout comme saint Chrysogone, ils subissent les persécutions de Dioclétien au début du IVe siècle. Soumis à la torture, ils n’abjurent pas leur foi et sont finalement décapités. Aujourd’hui, ils sont connus pour être les saints patrons des médecins et des pharmaciens.