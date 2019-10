Les 10 bons mots du pape le plus drôle de l’histoire

Angelo Guiseppe Roncalli, le pape saint Jean XXIII, est né en Italie en 1881 et a été ordonné prêtre en 1904 à 23 ans. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors délégué apostolique en Turquie, il permet le sauvetage d’un grand nombre de juifs recherchés par le pouvoir nazi, en leur accordant un « visa de transit » de la délégation apostolique.

En 1958, après la mort du pape Pie XII, il est élu au trône de Saint-Pierre et grâce à son charisme, sa bonne humeur et sa générosité légendaire, il n’aura fallu que peu de temps pour qu’il soit appelé « le bon pape ». De par sa volonté de faire dialoguer la mission de l’Église d’annoncer l’Évangile avec toutes les réalités humaines, il convoque le concile Vatican II pour réfléchir à la manière dont la pastorale de l’Église peut répondre aux nouveaux défis d’un monde en mutation.

Saint Jean XXIII a rejoint le Père le 3 juillet 1963, a été béatifié par saint Jean Paul II au cours du Jubilé de l’an 2000 et a été canonisé par le pape François en avril 2014. Sa fête est célébrée le 11 octobre.

Immédiatement après son élection, saint Jean XXIII se retire, comme le veut la tradition, pour revêtir la soutane blanche de l’évêque de Rome. Problème, aucune des trois soutanes préparées à l’avance ne sont à sa taille. Alors que tout le monde semble embarrassé, le tout nouveau pape répond en souriant :

Alors qu’il recevait un évêque italien un peu plus longuement que prévu, le secrétaire du pape rentre dans la salle d’audience pour lui rappeler qu’une longue liste de personnes attendent pour être reçues. Saint Jean XXIII lance alors à l’évêque :

Répondant à une personne qui lui demandait combien de personnes travaillent au Vatican, saint Jean XXIII répond naturellement :

Un jour, le « bon pape » sort seul du Vatican pour aller rendre une visite discrète à un ami prêtre qui séjournait à l’hôpital du Saint-Esprit. Quand il s’annonce à la porte, la mère supérieure toute émue lui dit :

Et Jean XXIII de répondre :

Saint Jean XXIII avouait à ses collaborateurs :

« Parfois, je me réveille la nuit, et je commence à penser à de graves problèmes. Je me dis alors que je dois en parler au pape. Je me réveille alors complètement, et me rappelle que le pape, c’est moi ! »