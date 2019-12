Le Mannele : un petit bonhomme brioché pour la Saint-Nicolas

Les différentes identités du mannele

Aux alentours du 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas , on trouve dans toutes les boulangeries d’Alsace une foule de petits bonhommes en brioche bien dorés qui ont détrôné les autres formes de pains de saint Nicolas en forme d’escargots et autres animaux que l’on distribuait pour chasser les rigueurs de l’hiver dans l’Est de la France. Ces petits bonhommes de brioche représentent sans doute l’un des enfants ressuscités par le bon saint Nicolas…

Qu’il se nome mannala à Mulhouse ou mannele à Strasbourg, ce petit pain au lait est offert aux enfants sages et se déguste accompagné d’un chocolat chaud. En Franche-Comté et en Lorraine, on l’appelle Jean Bonhomme. En Suisse, il s’appelle Grittibänz et en Allemagne de l’ouest, ce petit bonhomme prend le nom de Weckmann ou Stutenkerl. Quant au Luxembourg, les enfants s’y régalent de Boxemännercher.

Les éléments de décoration du mannele

Les idées ne manquent pas pour habiller cette délicieuse petite brioche. Souvent, on y ajoute des raisins secs ou des pépites de chocolat pour faire les yeux et les boutons de la veste du petit bonhomme. Parfois, on l’agrémente même d’une pipe en sucre surdimensionnée.

Bien façonner un mannele

La silhouette du Mannele résulte d’un coup de main et des temps de repos… On commence par façonner un pâton, puis on forme une boule pour la tête et enfin on donne trois coups de couteau pour former les bras et les jambes qu’on prendra soin d’écarter avant de laisser lever la pâte avant d’enfourner. Tout le dilemme sera ensuite de savoir par où commencer à le manger…

La recette des Mannele :

Pour réaliser vous-même des petits mannele à l’approche de la Saint-Nicolas, suivez notre sélection de jolies recettes, dont une adaptée aux vegans.

